Евросоюз объявил об успешном завершении второго этапа EPI для укрепления технологического суверенитета

В Люксембурге состоялся заключительный обзор Европейской инициативы по процессорам (EPI), финансируемой EuroHPC. По итогам было объявлено об успешном завершении второго этапа проекта — EPI SGA2, целью которого было содействие укреплению технологического суверенитета Европы. В рамках обзора была проведена демонстрация уникальных технологий и микросхем, разработанных на обоих этапах проекта EPI.

В частности, был продемонстрирован первый Arm-процессор SiPearl Rhea1, работающий с полным ПО для HPC. Чип запустили на тестовой плате со стандартным дистрибутивом Linux, работающим с высокоскоростной памятью HBM и соответствующими аппаратными счетчиками мониторинга производительности. Он успешно прошёл тесты HPL и STREAM, демонстрируя готовность всей аппаратной и программной экосистемы Rhea1 к высокопроизводительным вычислениям для систем экзафлопсного уровня.

Также было проведено пять демонстраций, наглядно подтверждающих, что технология RISC-V, используемая EPI, перешла от отдельных блоков к полному программному стеку, реальному оборудованию и реальным приложениям и инструментам, которыми может воспользоваться обычный пользователь.

Так, был развёрнут полный кластер на ускорителе VEC. Был показан новейший RTL-код (ядро RISC-V с внеочередным выполнением инструкций от Semidynamics, улучшенный векторный блок от Барселонского суперкомпьютерного центра) для запуска на FPGA в инфраструктуре MEEP. Было запущено реальное научное приложение Mini-Fall3D для оценки диффузии пыли в атмосфере, распараллеленное с помощью OpenMP и MPI, скомпилированное с использованием инструментария EPI LLVM и профилированное с помощью стандартных инструментов (PAPI, Extrae/Paraver). Запуски показали масштабируемость, продемонстрировав выполнения скалярных и векторных задач на разных узлах.

Также был продемонстрирован готовый ИИ-чип EPAC 1.5 на базе RISC-V, подключённый к Arm-хосту через PCIe. Компилятор проекта генерирует один двоичный файл, содержащий код как Arm, так и RISC-V. Код RISC-V передаётся по PCIe через DMA, динамически загружается, выполняется, а результаты копируются обратно. Это демонстрирует оригинальную идею EPI по созданию гетерогенных систем с разными ISA и операционными средами, эффективно работающих вместе на реальном оборудовании.

Kalray показала успешную доработку и оптимизацию ПО для своих KVX-процессоров на базе VLIW, которые также могут работать в режиме RISC-V. Menta продемонстрировала результаты оптимизации своей EDA Origami для больших eFPGA, которые позволили кратно ускорить разработку чипов и схем. Наконц, было продемонстрировано успешное использование технологии сжатия памяти в реальном времени ZeroPoint (DenseMem) на EPAC 1.5.

Подводя итоги длившегося три года этапа SGA1 и четырёхлетнего SGA2, руководители проекта отметили, что путь к европейскому суверенитету в цифровых технологиях лежит в дальнейшем развитии этих результатов. Для этого научные партнёры проекта опубликуют результаты обширных исследований проекта, а промышленные партнёры продолжат дальнейшее развитие IP-блоков, полученных в его рамках.

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