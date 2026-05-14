SiFive представила RISC-V-ядра Performance P570 Gen 3 для IoT-приложений

Компания SiFive анонсировала производительные процессорные ядра Performance P570 третьего поколения (Gen 3) с архитектурой RISC-V. Они ориентированы на требовательные периферийные ИИ-приложения, потребительские и коммерческие решения интернета вещей (IoT) и пр.

Новые ядра используют 64-бит архитектуру RISC-V с поддержкой внеочередного исполнения инструкций. Допускаются конфигурации, насчитывающие до четырёх ядер в кластере. При этом возможно использование до четырёх кластеров, что в сумме даёт до 16 вычислительных ядер. Используется общий кеш L3 на уровне кластера и опциональный общий кеш L2.

Для Performance P570 Gen 3 заявлена поддержка широкого спектра типов данных: INT8, INT16, INT32, INT64, FP16, FP32, FP64 и BFloat16. Заявлена полная совместимость с профилем RVA23, который стандартизирует набор инструкций ISA. Реализованы такие функции, как векторные операции, инструкции с плавающей запятой и атомарные инструкции, которые востребованы в сферах НРС и ИИ. Добавлены расширения для повышения производительности и улучшения безопасности, включая Smepmp, Zvkng, Zvksg, Zicfilp, Zicfiss, Zfbfmin, Zvfbfmin, Zvfbfwma и Zvdot4a8i. Упомянута возможность работы с современными ОС, включая Android, Ubuntu 26.04 LTS и платформы Red Hat.

В тесте Geekbench 6 ядра Performance P570 Gen 3 демонстрируют примерно вдвое более высокую производительность в расчёте на 1 ГГц по сравнению с изделиями P550. При выполнении определённых ИИ-задач, таких как распознавание объектов, достигается 21-кратный прирост быстродействия благодаря 128-битному векторному конвейеру VLEN. Если сравнивать с ядрами P470 Gen2, то у P570 выигрыш в производительности составляет 30 % и 350 %. В традиционных CPU-нагрузках, по данным SpecInt 2006/2017, ядра P570 показывают прирост быстродействия на 7–13 % по сравнению с P550 при сопоставимых значениях с P470.

Кроме того, обеспечивается повышение энергетической эффективности. У ядер Performance P570 Gen 3 динамическое энергопотребление (мВт/ГГц) снижено на 13 % и 5 % по сравнению с P550 и P470 соответственно, а потери мощности (мВт) уменьшены на 51 % и 5 %.

