Разработчик RISC-V-ядер SiFive привлёк на развитие $400 млн

Компания SiFive, специализирующаяся на разработке процессорных ядер с архитектурой RISC-V, объявила о проведении переподписанного раунда финансирования Series G, в ходе которого на дальнейшее развитие привлечено $400 млн. При этом SiFive получила оценку на уровне $3,65 млрд.

Отмечается, что традиционные CPU играют важную роль в инфраструктурах агентного ИИ, где берут на себя сложные задачи координации на системном уровне. Дело в том, что GPU и специализированные ИИ-ускорители для таких операций не предназначены. Поэтому по мере развития ИИ-агентов возрастает спрос на высокоэффективные CPU. Компания SiFive стремится удовлетворить потребность в таких изделиях, заменяя энергоёмкие устаревшие архитектуры современными решениями на базе RISC-V.

Раунд финансирования Series G проведён под руководством Atreides Management. В число инвесторов вошли Apollo Global Management, NVIDIA, Point72 Turion, T. Rowe Price Investment Management, Prosperity7 Ventures и Sutter Hill Ventures. Полученные деньги SiFive намерена направить на увеличение штата специалистов с целью ускорения разработки передовых RISC-V-решений для дата-центров следующего поколения, ориентированных на агентный ИИ.

Одним из ключевых направлений деятельности названо расширение научно-исследовательских работ по созданию высокопроизводительных скалярных, векторных и матричных RISC-V-изделий. Кроме того, будет ускорено развитие сопутствующей программной экосистемы с использованием CUDA, а также инструментов RedHat и Ubuntu. Планируется тесное сотрудничество с клиентами и участниками отрасли. В целом, как отмечается, архитектура RISC-V имеет хорошие перспективы в сегменте дата-центров, предназначенных для работы с ИИ.

