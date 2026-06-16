NextSilicon готовит 128-ядерные серверные RISC-V-процессоры для ИИ и НРС

Компания NextSilicon сообщила о том, что её вычислительные ядра Arbel с архитектурой RISC-V лягут в основу процессоров корпоративного класса, ориентированных на задачи ИИ и НРС. Организовать серийное производство таких изделий планируется в I квартале 2028 года.

NextSilicon проектировала Arbel с чистого листа, а первоначальной целью было создание хост-процессора для ИИ-ускорителей Maverick-3. Конструкция Arbel предусматривает наличие массивного конвейера инструкций шириной 10 команд и буфера переупорядочивания на 480 записей. Возможно выполнение 16 скалярных инструкций за цикл. Задействованы четыре интегрированных 128-бит векторных блока для обеспечения высокой производительности при параллельной обработке данных, включая нагрузки, связанные с ИИ-инференсом.

Сообщается, что создаваемые процессоры будут доступны в модификациях с 64 и 128 ядрами Arbel. Тактовая частота заявлена на отметке 3,4 ГГц. Тестовые изделия Arbel предполагали применение 5-нм технологии TSMC. Серийные решения будут изготавливаться по более совершенной методике для удовлетворения растущих требований к энергоэффективности и повышению плотности размещения компонентов в дата-центрах. Упомянут алгоритм прогнозирования ветвлений TAG.

Говорится о полноценной поддержке профиля RVA23, который стандартизирует. В RVA23 предусмотрены такие функции, как векторные операции, инструкции с плавающей запятой и атомарные инструкции, а также поддержка гипервизоров. Заявлена совместимость со стандартными дистрибутивами Linux.

Ожидается, что рынок чипов с архитектурой RISC-V для дата-центров и НРС-платформ будет демонстрировать среднегодовой темп роста на уровне 33,1 % в период с 2025 по 2034 год. В результате его объём превысит $200 млрд.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: