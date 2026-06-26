Cornelis и NextSilicon создадут эталонные архитектуры для ИИ и HPC

Cornelis и NextSilicon объявили о сотрудничестве с целью разработки эталонных архитектур для ИИ и HPC. В рамках проекта компании приступили к оценке возможности использования 400G-интерконнекта Cornelis CN5000 в паре с вычислительной платформой NextSilicon Maverick-2.

На первом этапе проверяется совместная работа интерконнекта и вычислительных ресурсов в различных конфигурациях, причём партнёры начали с проверенных комбинаций. Компании планируют расширить тестирование на интерконнект CN6000 со скоростью 800 Гбит/с, запуск которого запланирован на II половину 2026 года.

Обе компании нацелены на решение проблемы в своей сфере. Стандартный Ethernet не рассчитан на обработку небольших, чувствительных к задержке сообщений, которые генерируются в больших масштабах при выполнении задач ИИ-инференса и симуляции HPC. Возникает перегрузка, и дорогостоящие вычислительные ресурсы простаивают в ожидании данных. CN5000 разработан для устранения этого простоя.

Вычислительные ресурсы простаивают при обработке нерегулярных, зависящих от данных рабочих нагрузок, которые доминируют в ИИ и HPC. Израильская компания NextSilicon построила ускоритель Maverick-2 на основе своей интеллектуальной вычислительной архитектуры (ICA) — программно-определяемой архитектуры с управлением потоками данных (dataflow), в которой вычисления запускаются не последовательными инструкциями, а по факту поступления данных. Платформа переконфигурируется для каждой рабочей нагрузки во время выполнения без изменения существующего кода.

Сочетание подходов Cornelis и NextSilicon позволяет решить обе проблемы, обеспечивая передачу данных и поддерживая постоянную работу вычислительных ресурсов. Совместные эталонные архитектуры предоставят OEM-партнерам план создания систем, которые они смогут построить и вывести на рынок.

«Операторы постоянно говорят нам, что их самые дорогие системы простаивают, ожидая подключения к сети, — говорит Лиза Спелман (Lisa Spelman), генеральный директор Cornelis. — Мы создали CN5000, чтобы положить конец этому ожиданию. NextSilicon бросает вызов аналогичной проблеме в вычислительной сфере, поэтому это сотрудничество является естественным шагом. Вместе мы можем показать партнерам и клиентам, что дают бесперебойная сеть и вычислительная архитектура, ориентированная на рабочие нагрузки, в рамках единого решения».

Наряду с HPC, сотрудничество также будет направлено на переход в ИИ-инференсе к моделям смешанных экспертов (MoE) и агентному ИИ. Инференс в продуктовых средах для этих рабочих нагрузок больше не выполняется как одна модель на одном ускорителе. Он разделяется на этапы, и данные перемещаются между этапами по сети. Дезагрегированный инференс делает сетевую инфраструктуру частью вычислительного пути. Он применим для сети, которая обрабатывает небольшие, импульсные, чувствительные к задержкам сообщения без перегрузки, и вычислительных ресурсов, которые адаптируются к каждому этапу конвейера.

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