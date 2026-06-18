В США заработал суперкомпьютер Lynx с интерконнектом Cornelis Omni-Path CN5000

В Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса (LLNL) Министерства энергетики США (DOE) развёрнут вычислительный комплекс Lynx. Этот суперкомпьютер создан в рамках программы CTS-2 (Commodity Technology Systems) Национального управления ядерной безопасности США (NNSA).

Полностью характеристики машины пока не раскрываются. Известно, что она состоит из 952 узлов на базе серверов Dell PowerEdge C6620 и PowerEdge R760 с процессорами Intel Xeon Sapphire Rapids. Ранее сообщалось, что каждый из узлов располагает 512 Гбайт DDR5.

Особенностью Lynx является использование 400G-интерконнекта Cornelis Omni-Path CN5000. Данная технология оптимизирована специально для задач ИИ и НРС: она обеспечивает низкие задержки, минимизацию перегрузок, почти линейное масштабирование производительности обучения для больших языковых моделей (LLM) и более эффективный инференс.

Новый суперкомпьютер предоставит дополнительные мощности для программы NNSA ASC по передовому моделированию и вычислениям (Advanced Simulation and Computing). Кроме того, использовать ресурсы системы планируется при решении широкого спектра задач в области национальной безопасности. «Lynx представляет собой важную веху в рамках усилий NNSA по оценке и внедрению HPC-технологий следующего поколения», — заявила администрация ASC.

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