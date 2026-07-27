NVIDIA готова выделить $250 млрд на поддержку строительства крупнейшего ИИ ЦОД OpenAI в США

Компания NVIDIA ведёт переговоры с OpenAI, результатом которых могут стать финансовые гарантии последней в размере $250 млрд в рамках реализации крупного проекта ИИ ЦОД в Огайо. Это одна из наиболее масштабных сделок за всю историю ИИ-бума в США, сообщает The Wall Street Journal. В рамках соглашения NVIDIA станет поручителем в пакете финансовых инструментов, призванных обеспечить кредиторам уверенность в надёжности финансовых вложений. Впрочем, сделка может и не состояться.

Гарантии NVIDIA позволят разработчикам ChatGPT арендовать целый проект мощностью 10 ГВт на территории бывшего завода по обогащению урана. Это федеральные земли, что позволит избежать проблем с получением разрешений и протестами местных жителей. За реализацию проекта отвечает SB Energy, энергетическое подразделение SoftBank. Общая стоимость проекта может превысить $500 млрд, с учётом стоимости чипов для ЦОД. Сегодня это крупнейший из анонсированных проектов дата-центров. Кампусу будут нужны около 10 ГВт энергии, а на полную реализацию уйдёт много лет. Первая фаза должна быть введена в эксплуатацию в 2028 году, мощность составит около 800 МВт.

Энергообеспечение проекта контролируется правительством США, которое в целом поддерживает проект. Поддержка NVIDIA позволит застройщику привлекать заёмные средства на более выгодных условиях, чем те, которые были бы предоставлены, если бы у OpenAI не было столь надёжно «тыла». Anthropic, Microsoft и Google также обсуждали участие в проекте с министром торговли США, чьё слово, по некоторым данным, имеет вес в вопросах доступа к новому кампусу — проекты с государственной поддержкой всё более популярны среди ИИ-компаний из-за доступности земли, электричества и других ресурсов.

$250 млрд гарантии покрывают риски, связанные с арендой и заёмным капиталом на его строительство, но не включают расходы на чипы NVIDIA. NVIDIA, уже намеренная вложить $30 млрд в OpenAI, также обсуждает финансирование покупки собственных ускорителей на $350 млрд. Некоторые эксперты опасаются, что подобное перекрёстное финансирование сделает отрасль уязвимой в случае смены отношения инвесторов или замедления роста ИИ-бизнесов. Техногиганты с инвестиционным рейтингом всё чаще используют свои средства для помощи более мелким бизнесам для привлечения средств. Например, Google предоставила гарантии некоторым ЦОД Fluidstack, предназначенным для Anthropic, это поможет компании в числе прочего нарастить продажи собственных TPU.

Проект кампуса также финансируется Японией в рамках недавней торговой сделки. В обмен на снижение пошлин страна обязалась вложить в строительство 10-ГВт электростанции на природном газе на федеральных землях порядка $33 млрд, управлять которой будет SB Energy, контролируемая руководством SoftBank. Правительство США будет платить SB Energy за управление электростанцией, а доходы будут делиться, пока японские инвесторы не окупят свои инвестиции, после чего 90 % выручки будет доставаться американскому правительству. SB Energy сама получила инвестиции от OpenAI, а SoftBank является одним из крупнейших инвесторов OpenAI. Попутно SoftBank создаёт оператора SB Neo для выхода на неооблачный рынок США.

Новый ЦОД станет первым, в котором OpenAI напрямую выступит в качестве арендатора, что обеспечит компании более полный контроль над инфраструктурой. Сейчас крупные ИИ ЦОД для неё находятся под контролем Oracle, которой финансовые институты уже не рады. Недавно OpenAI повысила прогноз расходов до $750 млрд до 2030 года (в начале года речь шла об $600 млрд). NVIDIA с капитализацией около $5 трлн также пытается укрепить спрос на свои ИИ-ускорители. В последнем годовом отчёте она предупредила, что проекты финансирования ЦОД могут снизить её денежные потоки в краткосрочной перспективе и увеличить кредитные риски, связанные с инициативами клиентов. Вместе с тем у неё есть своего рода циклически соглашения с CoreWeave и Lambda.

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