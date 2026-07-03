Как будто одного Stargate мало: SoftBank создаёт SB Neo для выхода на неооблачный рынок США

Японская SoftBank Group и его дочерняя телеком-структура SoftBank рассчитывают начать в США неооблачный бизнес по сдаче в аренду ИИ-чипов гиперскейлерам и другим клиентам. С этой целью предполагается создать новое юридическое лицо SB Neo Inc., которое заработает в марте 2027 финансового года, сообщает Silicon Angle. SoftBank получит 51 % нового предприятия, а SoftBank Group — 49 %. SB Neo бдует функционировать как консолидированная дочерняя компания SoftBank.

Неооблачные компании действуют всё активнее и по сути представляют собой платформы, специализирующиеся на предоставлении облачных ИИ-услуг. Тем не менее, их финансовая стабильность не может не вызывать вопросов. В прошлом году McKinsey предупредила, что бизнес-модель большинства таких бизнесов крайне неустойчива и большинство из них предлагают лишь стандартные технические решения. Возможно, у SoftBank есть некий собственный секрет успеха, поскольку ей придётся жёстко конкурировать с другими неооблаками, а также с AWS, Microsoft Azure, Google Cloud и, вероятно, даже Meta✴.

По данным SoftBank, с апреля проводится бета-тестирование обачного ИИ-сервиса в Японии, работающего на программном стеке Infrinia AI Cloud OS, специально предназначенном для ИИ ЦОД. По данным компании, она намерена применить этот опыт для более масштабного развёртывания облаков в США. Infrinia AI Cloud OS разработана командой Infrinia из SoftBank. Поддерживается Kubernetes-как-услуга в многопользовательских средах, а также инференс-как-услуга для крупных ИИ-моделей.

SB Neo к 2030 году, как ожидается, обеспечит около 10 ГВт вычислительных ИИ-мощностей для масштабирования задач по обучению ИИ и инференсу. Осведомлённые источники заявляют, что за счёт этого SoftBank Group рассчитывает втрое или вчетверо увеличить операционный доход, до $18,5–$25 млрд. Важно, что компания выходит на рынок в тот момент, когда в сегменте происходит переход с массового обучения ИИ-моделей на обеспечения инференса и компания может сыграть немалую роль в переформатировании рынка.

SB Neo, возможно, уже имеет готового клиента в лице OpenAI. SoftBank инвестировала невероятные $65 млрд в создателя ChatGPT и это, вполне вероятно, обеспечивает ей достаточно влияния в данной компании, чтобы повлиять на главу OpenAI Сэма Альтмана (Sam Altman) для принятия предложенной японским конгломератом концепции неооблака. Обе компании участвуют в проекте Stargate, а также связаны обязательствами в отношении SB Energy. Последняя, в частности, отвечает за строительство в Огайо 10-ГВт кампуса ЦОД с газовой электростанцией. Кроме того, SoftBank получила контроль над Vantage Data Centers, которая строит ЦОД Stargate.

Также компания сообщила, что намерена реализовать планы по строительству нескольких ЦОД гигаваттного уровня в Японии в конце текущего года. Правда, пока не упоминается, как именно будет организовано финансирования всех этих проектов. По некоторым данным, она возобновила переговоры с потенциальными кредиторами, рассчитывая получить $10 млрд под залог доли в OpenAI. Изначально предложение было встречено без особенного энтузиазма, но компания предлагает гарантировать погашение кредита, даже если выступающие в качестве залога доли в OpenAI обесценятся.

Глава SoftBank Масаёси Сон (Masayoshi Son) заявил, что нередкие разговоры о пузыре в индустрии искусственного интеллекта — «оскорбление ИИ» и даже «богохульство против ИИ». Такие комментарии прозвучали после того, как сам Альтман в прошлом году увидел аналогии между ажиотажем вокруг ИИ и пузырём доткомов.

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