Stargate: крупнейший в мире проект ИИ ЦОД столкнулся с многочисленными рисками

Через 18 мес. после громкого анонса в Белом доме проект Stargate по строительству многочисленных ИИ ЦОД столкнулся с серьёзными рисками. Теперь организаторам предстоит доказать, что он способен превратиться из грандиозной задумки ценой в $500 млрд в реальную ИИ-инфраструктуру небывалых масштабов, сообщает Datacenter Knowledge.

В январе 2025 года компании OpenAI, SoftBank, Oracle и MGX анонсировали создание основы для нового поколения ИИ. Предполагались ввод до 10 ГВт новых вычислительных мощностей и инвестиции в размерене сотен миллиардов долларов в строительство ИИ ЦОД, энергосистем и вспомогательной инфраструктуры в США. Однако теперь встал вопрос — сможет ли Stargate масштабироваться быстрее, чем увеличиваются связанные с ИИ риски в сфере энергетики, финансирования, управления и т. п. Кроме того, необходимо справиться с нарастающим общественным противодействием.

С момент запуска проект начали масштабировать за пределы Техаса, ставшего колыбелью амбициозной инициативы. Новые кампусы анонсированы в Висконсине, Огайо, Нью-Мексико и других штатах. Реализуются и международные проекты в рамках Stargate — в том числе в ОАЭ и Южной Корее. А вот в Великобритании и Норвегии дело не задалось. Успех Stargate, возможно, будет определять, станут ли проекты гиперскейл-уровня основной моделью развития ИИ или от триллионных инвестиций придётся отказаться.

По данным DCByte, объекты Stargate всё больше становятся прототипом ИИ-кампусов с собственной энергетической стратегией, а не просто масштабированием традиционных ЦОД гиперскейл-уровня. Предполагается, что наличсие собственных генерирующих энергетических мощностей «за счётчиком» и поэтапное развёртывание ускорителей отражает переход к вертикально интегрированным «ИИ-технопаркам», которые отличаются от отдельных объектов ЦОД. Утверждается, что подобная модель постепенно принимается всем рынком, особенно для кластеров для обучения ИИ, требующих стоек с высокой энергетической плотностью и возможности быстрого масштабирования.

При этом в проекте принимают участие необычайно много крупных компаний, включая SoftBank Group, Oracle, OpenAI и MGX, которым помогают NVIDIA, Microsoft и Arm. Это позволяет распределить инвестиционные риски, гарантировать поставки оборудования и ускорить подключение объектов к инфраструктуре. Ожидаемо, планы такого масштаба столкнулись с трудностями и проблемами с энергоснабжением, финансированием, разногласиями между партнёрами, задержками, вызванными спорами относительно управления проектом и структуры собственности. Также, по мнению экспертов, в отличие от облачной инфраструктуры на основе стабильных корпоративных нагрузок, ИИ-фабрики требуют уверенности в будущем гарантированном спросе, а тот пока ещё не закончил формироваться.

На темпы расширения проекта способно повлиять любое изменение прогнозов, касающихся масштабов обучения моделей и инференса. Так, уже пришлось скорректировать планы расширения площадки в техасском Абилине. Флагманский кампус представляет собой огромную площадку — 445 га. Строительство ведётся высокими темпами, с начала работ до ввода первых зданий в эксплуатацию прошло намного меньше времени в сравнении с сопоставимыми объектами гиперскейлеров. Тем не менее, уже на первых этапах отмечены перебои в работе, связанные с неблагоприятной погодой, повлиявшей на электросети — выявлена уязвимость ускоренного подключения многомегаваттных мощностей.

При этом Техас становится не просто одним из хабов для развития ИИ-инфраструктуры, но и регионом, где проектам подобного типа уделяют всё больше политического внимания в вопросах потребления воды, нагрузки на энергосистему, что приводит к росту давления со стороны регуляторов. Например, предлагается пересмотреть налоговые льготы и правила выдачи всевозможных разрешений. Изменение правовых норм будет определять, насколько быстро и на каких условиях Stargate сможет развиваться в Техасе.

Как считают в Synergy Research Group, принципиальных проблем со Stargate нет, поскольку планирование и строительство кампусов гигаваттного масштаба — уже обычная практика для облачных гиперскейлеров, Meta✴ и некоторых неооблачных компаний. Главное, ставить реалистичные цели и обеспечивать высокое качество их реализации. По мнению экспертов, при условии правильного выбора площадки и обеспечения надёжного энергоснабжения основными вызовами будут вопросы финансирования и финансовая устойчивость проектов. Нужны инвесторы, готовые ждать, поскольку быстрой окупаемости не предвидится.

Хотя строительство флагманского кампуса Stargate продолжается, расширение ЦОД по инициативе OpenAI и Oracle было несколько сокращено из-за сложностей финансирования и пересмотра прогнозов спроса. Также эксперты отмечают, что участие Microsoft через партнёрство с Crusoe в использовании дополнительных объектов на данной площадке свидетельствует о пересмотре проекта. Потенциально это снизит риск чрезмерной зависимости от одного клиента, но усложняет структуру управления проектом и планирование мощностей на долгосрочную перспективу.

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