Gartner: неооблачные провайдеры отъедят 20 % от $267-млрд рынка ИИ-облаков к 2030 году

Согласно прогнозам аналитиков группы Gartner, 2030 году на долю неооблачных провайдеров будет приходиться пятая часть (20 %) рынка ИИ-облаков, общий объём которого составит $267 млн, сообщает HPC Wire.

Быстрый рост систем генеративного ИИ формирует беспрецедентный спрос на вычисления, основанные на использовании ИИ-ускорителей. Это ускоряет инвестиции в локальную, высокопроизводительную инфраструктуру и позволяет избежать ограничений, характерных для традиционных облачных моделей. Неооблачные компании бросают вызов доминированию гиперскейлеров, сосредоточившись именно на инфраструктуре, оптимизированной для ИИ-задач.

По словам экспертов, неооблачные компании отличаются не только ориентацией на ИИ и HPC, некоторые из них специализируются на предложении суверенных облаков, обеспечивающих сохранение данных и операций в отдельных юрисдикциях — они гарантируют, что информация не будет покидать национальных границ, в их пределах будет осуществляться и управление. Это позволит защитить данные и операции от вмешательства или доступа извне.

Всё более жёсткие требования к обеспечению суверенитета данных вынуждают облачных провайдеров добиваться большего контроля над хранением, обработкой и управлением данными. Требования опираются на уже сформировавшиеся нормы регламента GDPR, действующего в Евросоюзе, и вступающих в силу в августе 2026 года обязательств по обеспечению прозрачности в рамках т.н. Закона ЕС об ИИ (EU AI Act). Наряду с ростом геополитической напряжённости регуляторное давление стимулирует бизнес к систематическому пересмотру своих архитектур для того, чтобы обеспечить локальную цифровую стабильность.

По словам экспертов, неооблачные провайдеры выступают в качестве альтернативы ключевым облакам благодаря повышенной производительности для ИИ-задач, гибким моделям развёртывания и специализации инфраструктуры. При этом строго соблюдается суверенитет данных, а цены нередко даже лучше, чем у гиперскейлеров.

Согласно экспертным оценкам, рынок ИИ-технологий выходит на новый этап, где бизнес принимает решения исходя из способности провайдера обеспечить суверенитет ИИ-инфраструктуры и узкую специализацию. Спрос на выполнение ИИ-задач, нуждающихся в ИИ-ускорителях, растёт, а традиционные облачные модели с трудом справляются с новыми темпами развития, формируются условия для нового класса провайдеров, с самого начала основанных для масштабирования именно ИИ-инфраструктуры.

Усиление позиций неооблачных провайдеров и суверенной ИИ-инфраструктуры переформатирует корпоративные облачные стратегии. Теперь организациям и компаниям требуется отказаться от централизованных, глобальных моделей в пользу более локализованных гибридных архитектур.

Для того, чтобы заработать на таких изменениях, крупные потребители IT-услуг должны диверсифицировать модели использования облачных мощностей, рассматривая облачных провайдеров для доступа к высокопроизводительной ИИ-инфраструктуре и относительно небольшим объёмам ИИ-ускорителей. В то же время организации должны адаптировать стратегии управления финансами и рисками, одновременно внедряя более жёсткий технологический контроль для обеспечения суверенитета данных, операционной надёжности и др. При этом облачные провайдеры могут быстрее внедрять инновации, обеспечивая более гибкий доступ к инфраструктуре, оптимизированной для ИИ-задач.

В январе Backblaze сообщала, что неооблака «засасывают» данные, меняя всю структуру и «поведение» Сети. В апреле Synergy Research Group прогнозировала, что к 2031 году объём рынка неооблаков достигнет $400 млрд.

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