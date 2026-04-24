Бум дата-центров помогает угольным электростанциям США дымить и дальше

Согласно отчётам, приуроченным к Дню Земли, рост числа дата-центров в США помогает продлевать сроки эксплуатации угольных электростанций. Поддержка работы станций на ископаемом топливе мешает «зелёному переходу» и усугубляет состояние окружающей среды, сообщает The Register. Авторы подчёркивают, что использовать для электроснабжения технологий будущего электростанции далёкого прошлого — абсурд.

Хотя в последнее десятилетие возобновляемая энергетика активно развивается в США, начавшийся недавно бум строительства ЦОД стремительно увеличивает спрос на электричество. В результате энергокомпании вынуждены продолжать эксплуатацию некоторых электростанций на ископаемом топливе, вместо того чтобы закрыть их. Более того, некоторые ЦОД переходят на питание от угольных электростанций. Сообщалось, что правительство намерено отложить их вывод из эксплуатации.

В исследовании «Энергетический переход под угрозой» (Energy Transition at Risk) использованы сведения Управления энергетической информации США (EIA), свидетельствующие о замедлении темпов вывода из эксплуатации наиболее вредных для экологии США электростанций. Также упоминается о новых и новых заявках на строительство газовых электростанций, в том числе объектов для локальной выработки электроэнергии на территориях при дата-центрах — это позволяет операторам не зависеть от магистральных электросетей.

Представленные в отчёте данные свидетельствуют, что около 40 % запланированных выводов из эксплуатации угольных электростанций или их перевод на другое топливо не состоялись. Утверждается, что если бы электростанции выводили темпами, характерными для 2022 года, все они закрылись бы к 2040 году, однако с нынешними темпами они будут работать до 2065 года. Параллельно растут мощности газовых электростанций. По данным на декабрь 2025 года, к 2030 году планировалось вывести 13,2 ГВт таких источников из эксплуатации, но одновременно запустят 41,8 ГВт новых. Такие станции служат 30–40 лет.

В докладе «Электростанции, работающие на ископаемом топливе, останутся в эксплуатации дольше» (Fossil fuel power plants are staying online longer), подсчитано, что сейчас работают 15 «электростанций-зомби», которые давно должны были закрыться. Только в 2023 году они выбросили в атмосферу почти 65 млн т парниковых газов. Более того, загрязняющие вещества вроде диоксида серы (SO 2 ) и оксиды азота (NO x ) не только вредны сами по себе, но и способствуют накоплению озона вблизи земной поверхности. Кроме того, угольные электростанции выбрасывают и ртуть.

По словам авторов докладов, необходимо повысить энергоэффективность, устранить барьеры для перехода на чистую энергетику и ускорить вывод из эксплуатации электростанций на ископаемом топливе. Впрочем, они сомневаются, что при администрации Дональда Трампа эти цели достижимы. Президент США неоднократно критиковал ветроэнергетику и принимал меры по ограничению поддержки возобновляемой энергетики в целом, а также принял меры для реанимации угольных проектов. Также был издан запрет на одобрение новых проектов ветряной и солнечной энергетики на федеральных землях. Основной мотив заключается в том, что победа над Китаем в гонке ИИ важнее, чем предотвращение климатических изменений.

