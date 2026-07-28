ИИ оказался важнее экологии: Meta✴ покинул климатическую инициативу RE100 из-за роста закупок газа

Компания Meta✴ отказалась принимать дальнейшее участие в инициативе RE100 по переходу на закупки электричества исключительно из возобновляемых источников, сообщает Datacenter Dynamics. Уход связан с увеличением закупок энергии, вырабатываемой за счёт природного газа. Это поможет покрыть потребности её разросшегося портфолио ИИ ЦОД.

В The Climate Group сообщают, что после ряда бесед Meta✴ с представителями НКО техногигант вышел из курируемой ей инициативы RE100, поскольку более не способен соответствовать техническим критериям — компания инвестирует в новые проекты газовой энергетики. Возглавляемая The Climate Group и CDP инициатива поощряет бизнесы ставить прозрачные цели по использованию «зелёной» энергетики и докладывать о своих достижениях в этой сфере. В числе ключевых участников — Apple, Google, Microsoft, Amazon, Adobe, Salesforce, SAP, HP, Dell Technologies, Intel и Equinix.

Meta✴ присоединилась к RE100 в 2016 году, а с 2021 года утверждала, что её операции по всему миру в полной мере покрываются за счёт «зелёной» энергетики. Решение отказаться от участия, вероятно, связано с «небезупречным» в экологическом контексте кампусом ИИ ЦОД Hyperion в Луизиане, который будет снабжаться энергией в основном за счёт газовой генерации — для него Meta✴ построит семь новых электростанций.

Выход Meta✴ — лишь часть более обширного тренда. В последнее время крупнейшие девелоперы ЦОД вынуждены переходить на традиционные источники энергии, в первую очередь обеспечивающие электричество за счёт тепловых электростанций, в т.ч. на газе. Большинство гиперскейлеров уже отметили рост энергопотребления из-за масштабирования ИИ-инфраструктуры. Так, в 2025 году только Google нарастила расход энергии на 37 %.

В результате зарегистрирован рост углеродных выбросов, связанный с деятельностью гиперскейлеров. Так, в 2025 году Amazon увеличила их на 16 %, а Microsoft — на 25 %. Последняя сообщила в июне, что планируемый ЦОД в Пекосе (Pecos, Техас) будет снабжаться энергией газовой электростанции мощностью 2,67 ГВт.

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