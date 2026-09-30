Южнокорейская Doosan Enerbility обошла Siemens Energy по количеству заказов газовых турбин в США

Doosan Enerbility активно наращивает присутствие на североамериканском рынке. В I полугодии 2026 года южнокорейская компания получила больше заказов на большие газовые турбины, чем один из ключевых игроков соответствующего рынка — немецкая Siemens Energy, сообщает The Herald Business.

По данным аналитиков McCoy Reports, всего в I половине 2026 года в США заказали 29 больших газовых турбин мощностью от 215 МВт. Первое место принадлежит General Electric (GE) с 13 заказами, второе и третье занимают Mitsubishi Power и Doosan Enerbility с 8 и 7 турбинами соответственно. Siemens достался лишь заказ на одну турбину. Сыграл роль и высокий уровень технологий Doosan Enerbility. Её турбины класса H обеспечивают КПД более 63 % в комбинированном цикле, что близко к лучшим мировым показателям.

Doosan Enerbility вышла на рынок больших газовых турбин довольно поздно в сравнении с GE, Mitsubishi и Siemens, каждая из которых имеет за плечами более 50 лет истории. Doosan занялась коммерческим проектами в этой сфере менее 10 лет назад. Тем не менее, она вышла на южнокорейский рынок энергогенерации в 2019 году, а затем начала поставки в США. В общей сложности за свою историю компания получила заказы на 12 газовых турбин для североамериканских ЦОД.

Рост популярности компании на рынке США непосредственно связан с востребованностью ИИ. Крупные инвестиции в развитие искусственного интеллекта техногигантами вызвали взлёт спроса и на технологии энергогенерации, способные обеспечить стабильные поставки электричества. При этом выпуском подобных турбин занимаются только несколько компаний в мире, а GE, Mitsubishi и Siemens в последнее время не могут полностью удовлетворить растущий спрос, открывая окно возможностей для Doosan Enerbility.

Благодаря успехам бизнеса в сфере газовой генерации стремительно выросло портфолио заказов компании. В конце июня его объём составил ₩26,35 трлн ($19,4 млрд, рост 60,4 %) в сравнении с ₩16,42 трлн годом ранее. Операционная прибыль компании в первом полугодии тоже выросла до ₩154,4 млрд, составив на 69,7 % больше г/г.

Тем временем спрос на газовые турбины и не думает замедляться на фоне расширения ИИ-мощностей по всему миру. Doosan Enerbility намерена расширить свою линейку для сохранения благоприятных показателей. Компания не намерена полагаться только на крупные модели и уже работает над турбинами средних размеров в классе 100 МВт. Также компания разрабатывает турбины на водороде, рассчитанные на рынок «чистой» энергетики.

Компания продвигает стратегию заказов, в которой поставки газовых турбин связаны с поставками паровых. Последние используют избыточное тепло газовых турбин для генерации дополнительного электричества. Более того, по данным The Herald Business, крупные паровые турбины Doosan заняли первое место на мировом рынке в прошлом году, а ранее в этом году компания заключила соглашение о поставке паровой турбины в США.

Продолжается и наращивание совокупной мощности поставок. К 2028 году компания намерена увеличить ежегодное производство турбин на заводе в Чханвоне до 12 единиц, в 1,5 раза больше, чем сегодня. Благодаря агрессивным инвестициям Doosan Enerbility намерена накопить к 2030 году заказы на 45 газовых турбин и на 105 — к 2038 году.

На днях сообщалось, что в ближайшие десять лет дата-центры США станут потреблять больше газа, чем большинство стран, за исключением Китая, Росси и Ирана.

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