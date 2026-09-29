AMD раскрыла цены всех процессоров EPYC Venice 9006: более 30 моделей оценили от $700 до $14 904

Компания AMD назвала цены на серверные процессоры EPYC Venice 9006, официальная презентация которых состоялась в июле нынешнего года. В общей сложности для заказа доступны более 30 моделей чипов в исполнениях SP7 и SP8 для одно- и двухсокетных систем.

В частности, в семейство SP7 вошли девять изделий EPYC Venice 9006, насчитывающих от 64 до 256 вычислительных ядер, каждое из которых способно обрабатывать два потока инструкций. Объём кеша третьего уровня варьируется от 384 до 1024 Мбайт, показатель TDP — от 300 до 600 Вт. Базовая тактовая частота в зависимости от модификации достигает 3,75 ГГц, частота в турбо-режиме — 5 ГГц. Реализована поддержка 16-канальной оперативной памяти RDIMM DDR5-8000 и MRDIMM DDR5-12800 с пропускной способностью соответственно до 1024 Гбайт/с и 1638 Гбайт/с на сокет. Цена чипов при заказе партиями от 1 тыс. штук находится в диапазоне от $8008 до $14 904.

Серия SP8, в свою очередь, представлена 22 моделями. У них количество вычислительных ядер составляет от 8 до 128 (с поддержкой многопоточности), размер кеша L3 — от 48 до 512 Мбайт. Величина TDP — от 130 до 400 Вт. Базовая тактовая частота достигает 3,8 ГГц, максимальная частота — 5 ГГц. Реализована 8-канальная подсистема памяти DDR5 с возможностью использования модулей RDIMM (512 Гбайт/с) и MRDIMM (819,2 Гбайт/с). Цена чипов данной серии — от $700 до $11 679 при заказе партиями от 1 тыс. единиц.

AMD также уточнила некоторые технические характеристики процессоров. Ранее говорилось, что для решений поколения EPYC Venice 9006 предусмотрена поддержка «до 128 линий» PCIe 6.0 в односокетной конфигурации. Теперь сообщается, что такое количество линий справедливо только для изделий в исполнении SP8, тогда как чипы SP7 используют 96 линий.

Процессоры изготавливаются с применением 2-нм технологии. Компания AMD подчеркивает, что чипы подходят как для задач общего назначения, так и для нагрузок, связанных с ИИ, включая агентный ИИ. Разработчик указывает на самые высокие в отрасли показатели производительности в расчёте на 1 Вт затрачиваемой энергии и на оптимальную совокупную стоимость владения (TCO).

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