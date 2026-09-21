В «Газпроме» сочли выработанные месторождения в ЯНАО перспективными для строительства ЦОД

ПАО «Газпром» посчитало остаточные ресурсы выработанных месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и ближайшие свободные генерирующие мощности достаточными для создания ЦОД в регионе, сообщает ТАСС.

Структура подтвердила, что запасы уже выработанных в округе месторождений — рентабельная ресурсная база для новых ЦОД. Подчёркивается, что из-за низкого пластового давления подобные ресурсы целесообразно пускать в дело вблизи от мест добычи — в частности для обеспечения электричеством дата-центров.

Особо отмечается пилотный проект, который «Газпром» реализует совместно с ООО «Крипто энерджи», поддержку проекта оказывают власти ЯНАО. Развёртывание проекта планируется на одной из площадок Медвежьего месторождения. «Крипто энерджи» будет отвечать за строительство модульного комплекса ЦОД и газопоршневой электростанции. «Газпром» займётся поставками низконапорного газа, а местное правительство станет содействовать владельцам вычислительной мощности, упрощая им получение государственной поддержки.

В «Газпроме» подчеркнули, что компания не только обеспечивает поставки низконапорного газа, но и предоставляет собственные свободные электрогенерирующие мощности для строительства ЦОД в российских регионах. Соответствующий проект уже реализован на Бованенковском месторождении.

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