«Т плюс» предложила пристраивать ЦОД к российским ТЭЦ

Одна из крупнейших генерирующих компаний в России — «Т плюс» выступила с предложением использовать резервные мощности имеющихся ТЭЦ для организации электроснабжения ЦОД. На встрече в Госдуме, посвящённой ликвидации барьеров для инвестиций в ЦОД, представитель компании предложил строить дата-центры при самих электростанциях, сообщают «Ведомости».

В условиях дефицита электрических мощностей быстро получить разрешение на подключение дата-центра становится всё труднее. При этом, по данным Минэнерго, резерв мощности ТЭЦ оставляют на уровне 15 %. Тем временем совокупная мощность ЦОД составляет 4,5 ГВт, из которых 77 % — корпоративные проекты, недоступные обычным клиентам. Использование резервов могло бы упростить ситуацию на рынке.

Так, совокупная мощность ТЭЦ в России на сегодня составляет 175 ГВт, а годовой потенциал выработки — 1,5 трлн кВт∙ч, но на самом деле выработка на 50 % меньше и составила в 2025 году 751 млрд кВт∙ч. Другими словами, в среднем по стране используется вдвое меньше мощностей, чем могло бы, а оставшиеся не востребованы. Компания предлагает снабжать ЦОД при ТЭЦ энергией в часы, когда энергосистема в ней не нуждается, что позволит избежать конкуренции с прочими потребителями, поскольку им в этой схеме отдаётся приоритет.

На долю «Т плюс» приходится около 5 % установленной мощности энергосистемы России (около 14 ГВт) и чуть менее 5 % всей генерации в 2025 году. В Центральном федеральном округе (ЦФО) у компании есть около 4–5 ГВт во Владимирской, Ивановской и Нижегородской областях. Тем временем, как утверждают эксперты, 80 % мощностей российских ЦОД тоже в ЦФО. Впрочем, к Москве и области это не относится, поскольку там резервов уже нет, но можно заняться локальной генерацией. Кроме того, из-за новых регуляций резко выросла стоимость аренды земли для ЦОД.

Впрочем, в Минэнерго считают, что сейчас применяется «недискриминационный» принцип подключения к электросетям и фактически дефицит отсутствует уже сегодня. В теории дата-центры уже могут довольно быстро подключиться к электросетям, но в случае необходимости им могут ограничить энергопотребление. Однако в регионах дата-центры девелоперы и операторы массово строять не хотят, а основной спрос со стороны ЦОД приходится именно на Центральную Россию. Одним из выходов может быть перенос мощностей в Беларусь. А в MWS предложили застроить Сибирь и Дальний Восток ИИ ЦОД при участии Китая.

Кроме того, отмечают эксперты, инициатива «Т плюс» содержит «системное противоречие» — в основном выработкой энергии в России занимаются ТЭЦ, которые поставляют ещё и тепло, т.е. генерация носит выраженный сезонный характер, тогда как дата-центрам требуется стабильное питание круглый год. В США крупные игроки всё чаще выбирают постройку собственных электростанций, в том числе на базе мобильных турбин.