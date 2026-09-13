Минэнерго России предложило строить ИИ ЦОД в Сибири для распределения нагрузки на энергосистему страны

Минэнерго России заявило о целесообразности строительства ИИ ЦОД в Сибири. В Министерстве полагают, что в регионе есть свободные мощности для объектов такого типа. Небольшие ЦОД на 30 МВт можно будет дополнительно строить на Волге и Урале, сообщает ТАСС.

По оценкам министерства, совокупная мощность подключенных к электросетям ЦОД в России составляет приблизительно 5 ГВт, за три последних года доля ЦОД в общем энергопотреблении страны выросла вдвое, с 1,4 % в 2022 году до 2,2 % в 2025 году, а в текущем году она должна вырасти до 2,4 %. В ближайшую пятилетку потребление ЦОД должно вырасти до 15,3 ГВт. Ранее сообщалось, что в 2025 году подключено ЦОД и майнинговых объектов на 4 ГВт, на 33,3 % больше г/г. При этом, по данным NF Group, ёмкость коммерческих, государственных и корпоративных дата-центров в РФ составляет порядка 1,8 ГВт.

В Минэнерго заявили, что в Генеральной схеме размещения ЦОД и в Генеральной схеме размещения объектов энергетики до 2042 года (а их планируется синхронизировать), необходимо делить дата-центры по типу нагрузки. Выдвигается тезис, что для ИИ-объектов скорость отклика не имеет критически важного значения, поэтому министерство «считает правильным располагать их в сибирских регионах, где достаточно энергоресурсов». Также там можно построить новые мощности на разрезе угольных бассейнов или высвобожденных газовых месторождениях. Осенью 2025 года о возможностях угольной энергетики для ЦОД говорил президент России.

По словам представителей министерства, дата-центры потребляют чрезвычайно много энергии, а размещение их в разных локациях на территории России обеспечит более равномерную нагрузку, позволяя подключить к электросетям максимальное количество подобных объектов. Кроме того, размещение ЦОД небольшой мощности по 30 МВт позволит оперативно обеспечить подключение, поскольку для объектов на 200–300 МВт нужны более масштабные инфраструктурные решения.

Одним из ключевых факторов для выбора площадок под будущие ЦОД называется наличие доступной энергетической инфраструктуры. При разработке Генеральной схемы размещения ЦОД Минцифры при участии Минэнерго и другими органами власти федерального уровня планируется учитывать соответствие целей, стоящих перед отраслью ЦОД, планам по развитию энергосистемы.

Инвесторы уже в поиске площадок, расположенных вблизи электростанций. В частности, связанные с размещением крупных ЦОД у АЭС решения прорабатывает Росатом. Кроме того, по информации Института экономики роста им. П. А. Столыпина, энергетическая база в Восточной Сибири даёт возможность построить там несколько ЦОД мощностью до 200 МВт каждый, с последующим объединением их в единую сеть. Ранее предложение строительства дата-центров в Сибири и на Дальнем Востоке озвучивала MWS, предлагавшая использовать для этого ресурсы китайских партнёров. Так или иначе, вопрос перемещения ЦОД в регионы поднимается не в первый раз.

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