NF Group: за последние пять лет ёмкость российского рынка ЦОД выросла почти вдвое

Если в 2021 году объём рынка российских ЦОД оценивался в 0,8–1 ГВт, то на начало 2026 года он вырос почти вдвое, до 1,8 ГВт с учётом коммерческих и государственных ЦОД, а также объектов, находящихся в ведении корпораций. При этом в следующую пятилетку совокупная мощность ЦОД может дополнительно удвоиться, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику NF Group.

За последние три года количество стойко-мест коммерческих ЦОД росла на 12–15 % ежегодно, но темпы строительства объектов не успевают за ростом спроса. Порядка 75 % совокупной коммерческой ёмкости ЦОД приходится на Московский регион, ещё 8–10 % — на Санкт-Петербург. Остальные мощности находятся в основном в Екатеринбурге, Новосибирске, Казани и других крупных городах, где сосредоточены крупнейшие заказчики, операторы и сетевая инфраструктура. Локациями с наиболее активным развитием строительства ЦОД экспертами называются Свердловская и Новосибирская области.

Дефицит энергомощностей в Московском регионе по оценкам NF Group, составляет 200–300 МВт. В Москве и Подмосковье на стадии строительства и проектирования находятся объекты на те же 200–300 МВт, но нет гарантий, что все они будут введены в эксплуатацию. При этом в Московской области в десятки раз выросла стоимость аренды земли для ЦОД. Попутно рассматривается вопрос разрешения ЦОД локальной генерации энергии.

На строительство одного ЦОД мощностью 10 МВт нужен участок в 2–3 га, объекты от 50 МВт требуют 12–14 га. При этом ключевую роль играет не доступная площадь земли, а технические условия, акт технологического присоединения, вид разрешённого использования участка и удалённость от жилых районов — со временем вокруг ЦОД в России намерены создать «зоны отчуждения».

По словам экспертов, 1 га с 10 МВт мощности в Москве или непосредственной близости стоит 0,8–1 млрд руб. Устойчивый рынок подобных участков пока отсутствует, цены на площадки могут отличаться в разы. С учётом стоимости передачи участка и оформления мощностей, подходящая земля может обойтись в 1,1–1,3 млрд руб. Тем временем капитальные затраты на создание новых ЦОД увеличились приблизительно в 2–2,5 раза из-за роста цен оборудования, санкций, роста стоимости строительства и ряда других причин. По некоторым оценкам, около 40 % стоимости проекта может приходиться на «валютную составляющую».

В целом порядка 75 % затрат на строительство ЦОД — создание инженерных систем, 15 % — общестроительные работы, по 5 % приходится на проектные изыскания и прочие системы. Другими словами, экономика ЦОД в первую очередь зависит от инженерной составляющей, а не стоимости здания. При этом за электричество приходится конкурировать с офисными и жилыми проектами, в Московской области — дополнительно со складскими терминалами. В результате сроки реализации проектов увеличиваются, а затраты растут.

По расчётам 3data, в ближайшие 3–5 лет операторы будут заниматься как запуском новых площадок, так и обновлением старых объектов для их адаптации к росту нагрузок. В NG Group прогнозируют, что в следующие пять лет мощность ЦОД в стране может вырасти до 3–3,5 ГВт. При этом некоторые эксперты прогнозируют возможную миграцию операторов в регионы.

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