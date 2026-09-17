Иран всё-таки «добил» облако AWS в Бахрейне

Amazon Web Services (AWS) заявила, что не может восстановить доступ к ресурсам и данным в некоторых зонах доступности на Ближнем Востоке после того, как дата-центрам был нанесён урон в ходе противостояния США, Израиля и Ирана, сообщает The Register. Тем не менее, компания намерена частично восстановить обслуживание пострадавших клиентов.

Облачный гигант подтвердил, что доступ к данным, хранившимся исключительно в бахрейнском регионе (me-south-1), не может быть восстановлен. По информации компании, урон инфраструктуре коснулся сразу нескольких зон доступности, который оказался сильнее, чем готовы были выдержать мультизональные системы. После «всесторонней оценки» компания пришла к выводу, что не может восстановить доступ к ресурсам и данным региона.

После того, как зона доступности mes1-az2 в Бахрейне была атакована в марте, AWS советовала клиентам перенести свои рабочие задачи в другие регионы. По данным Amazon, большинство клиентов так и поступило, пока новые атаки не повредили вторую зону доступности в апреле и привели к отключению всего облачного региона. Мартовская атака также повлияла на зоны доступности mec1-az2 и mec1-az3 в регионе me-central-1 в ОАЭ, тогда как mec1-az1 пострадала лишь частично. Теперь AWS заявила, что не может восстановить доступ к ресурсам и данным и в mec1-az2. Примечательно, что Иран грозил нанести удар и по строящемуся ЦОД Stargate в ОАЭ.

AWS заявляет, что продолжает работать над восстановлением ресурсов mec1-az1 и mec1-az3. По данным компании, большинство клиентов смогли возобновить операции в регионах AWS, воспользовавшись бэкапами или скопировав оставшиеся доступными данные. Компания подчёркивает, что её группы поддержки по-прежнему доступны клиентам для помощи в переносе приложений и нагрузок. Что касается региона me-south-1, то компания пообещала предоставить новую информацию о его судьбе в начале 2027 года. Вероятно, AWS не захочет его восстанавливать, поскольку летом Иран объявил, что вновь ударил по ЦОД в Бахрейне.

В терминологии AWS регион представляет собой географическую зону, в которой находятся многочисленные изолированные зоны доступности (AZ), каждая из которых состоит из одного или более отдельных ЦОД с независимым энергоснабжением, охлаждением и сетевой инфраструктурой. AWS рекомендует распределять приложения и ресурсы по нескольким зонам, чтобы успешно пережить возможное отключение одной из них. Но такой подход не может защитить от масштабного сбоя в работе целого региона.

AWS и некоторые другие технологические компании порекомендовали клиентам после первых ударов по ЦОД восстановить те ресурсы, которые возможно, и продублировать их в других регионах, лучше всего — в Европе, а не ждать, пока вернётся обслуживание на Ближнем Востоке. По данным Amazon, капитальные расходы компании должны составить в 2026 году $220 млрд, в основном они придутся на строительство новой инфраструктуры, в т.ч. ЦОД в США и за их пределами.

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