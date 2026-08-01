Amazon повысит капзатраты в связи с ростом цен на память и высоким спросом на ИИ-сервисы

Amazon опубликовала финансовые результаты за II квартал 2026 года, продемонстрировав заметное увеличение прибыли и выручки, чему способствовал стремительный рост облачного бизнеса, укрепивший уверенность инвесторов в масштабных инвестициях компании в ИИ, пишет Reuters. Издание отметило, что основным фактором этого роста стал спрос на ИИ, что заставило компанию снова повысить прогноз капитальных затрат. Акции Amazon выросли почти на 14 %.

«Рынок больше не сомневается в реальности спроса на ИИ. Новая разделительная линия — это вопрос о том, приводят ли беспрецедентные расходы к видимому, краткосрочному росту выручки и маржи», — сказал Билл Бирмингем (Bill Birmingham), управляющий директор REX Financial.

Выручка Amazon за II квартал, завершившийся 30 июня, впервые превысила отметку в $200 млрд, составив $200,61 млрд, что больше год к году на 20 % и выше консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных LSEG, в размере $196,47 млрд (по данным CNBC). Скорректированная прибыль (non-GAAP) на разводнённую акцию составила $1,97 против $1,82 по прогнозу.

Чистая прибыль (GAAP) выросла до $62,6 млрд или $5,75 на разводнённую акцию, по сравнению с $18,2 млрд или $1,68 на разводнённую акцию годом раннее. Рост прибыли в основном связан с увеличением внереализационного дохода на $53 млрд, полученного от нереализованной прибыли от доли в ИИ-компании Anthropic PBC.

Продажи AWS выросли на 36,7 % в годовом исчислении до $42,2 млрд, превысив прогноз аналитиков, опрошенных StreetAccount, в размере $40,54 млрд. «Это самый быстрый рост за 18 кварталов — а наши подразделения, занимающиеся ИИ и чипами, превысили темпы продаж более чем в $25 млрд каждое», — сказал Энди Джасси (Andy Jassy), президент и генеральный директор Amazon. «Конечно, именно ИИ способствует этому росту, с годовым объёмом инвестиций в ИИ более $25 млрд и ещё $25 млрд в платформу Trainium. Теперь всё внимание будет приковано к тому, сможет ли AWS стабилизировать темпы роста на уровне выше 30 %, а может быть, даже выйти на 40 %», — отметил аналитик Хольгер Мюллер (Holger Mueller) из Constellation Research.

Amazon сообщила, что ожидает ещё больших расходов на ИИ. Джасси объявил об увеличении прогноза капитальных затрат на 2026 год до $220 млрд с предыдущего в размере $200 млрд. Он пояснил это ростом цен на память, добавив, что значительные инвестиции Amazon вряд ли скоро прекратятся. «Но даже при таких масштабах нам всё равно не хватит мощностей, чтобы удовлетворить весь спрос в 2026 году, и я считаю, что эта тенденция сохранится и в 2027 году, — сказал Джасси. — Фактически, спрос, который мы уже наблюдаем на 2028 год, сейчас поразителен».

Джасси подчеркнул, что продолжающиеся инвестиции необходимы для того, чтобы компания могла удовлетворить растущий спрос на свои облачные сервисы. Он отметил, что на конец квартала у AWS накопился портфель невыполненных заказов на сумму $496 млрд — на $132 млрд больше, чем в предыдущем квартале.

Что касается текущего квартала, Amazon прогнозирует выручку в диапазоне от $197 до $202 млрд, что ниже прогноза аналитиков, опрошенных LSEG, в $204,1 млрд. Компания объяснила снижение выручки решением перенести распродажу Prime Day в этом году на июнь, вместо обычного июльского периода.

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