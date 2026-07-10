Microsoft, Google, Amazon и Oracle попали под пристальный надзор британских регуляторов

Со следующей недели Microsoft, Google, Amazon и Oracle будут находиться под прямым надзором британских регуляторов после того, как Министерство финансов признало четыре крупнейшие американские технологические группы критически важными поставщиками услуг для британского сектора финансовых услуг. Министерство заявило, что применяет «целенаправленный и соразмерный подход» и что со временем в список могут быть включены и другие компании, «если это будет необходимо для защиты устойчивости Великобритании».

Сообщается, что эта мера направлена на повышение устойчивости финансовых компаний за счёт снижения риска масштабных сбоев в результате кибератак или технологических перебоев. «Поскольку банки, страховые компании и инфраструктуры финансовых рынков всё больше зависят от облачных сервисов, сбой у крупного поставщика может одновременно затронуть множество компаний, потенциально влияя на услуги, от которых зависят клиенты», — указано в заявлении правительства Великобритании, опубликованном в пятницу, о чём сообщило агентство Reuters.

Решением британского правительства статус критически важных сторонних организаций с 13 июля присвоен Microsoft Ireland Operations Ltd, Google Cloud EMEA Ltd, Amazon Web Services EMEA SARL и Oracle Corporation UK Ltd. Надзор ними будет осуществляться Банком Англии (BoE) совместно с Управлением пруденциального регулирования (PRA) и Управлением по финансовому регулированию и надзору (FCA).

Право определять компании, предоставляющие жизненно важные услуги финансовому сектору Великобритании, как «критически важных третьих лиц», Министерство финансов Великобритании имеет с января 2025 года. Этот режим позволяет регуляторам предъявлять к поставщикам облачных услуг и ИИ-моделей более жёсткие требования по поводу раскрытия информации, включая проведение ежегодной самооценки и регулярное «сценарное тестирование» своей способности предоставлять критически важные услуги во время серьёзных сбоев, а также необходимость сообщать о крупных инцидентах.

Рэйчел Блейк (Rachel Blake), экономический секретарь Казначейства Великобритании, заявила: «Эти определения помогут обеспечить устойчивость критически важных услуг, на которые полагаются финансовые компании, защищая потребителей и предприятия и поддерживая рост экономики в целом», пишет The Financial Times. Вместе с тем финансовые компании по-прежнему будут нести ответственность за управление рисками, возникающими в связи с их сторонними поставщиками. Надзор регуляторов за поставщиками ИТ-сервисов будет ограничен системными услугами, которые они предоставляют сектору.

Регуляторы обеспокоены тем, в какой мере финансовые компании зависят от услуг, предоставляемых на аутсорсинге небольшим числом технологических гигантов, в том числе в области облачных вычислений, хранения данных и ИИ-моделей. Согласно исследованию, проведенному Банком Англии и FCA два года назад, на три крупнейшие группы компаний, предоставляющие ИТ-услуги — Amazon, Google и Microsoft — приходилось 73 % услуг облачных вычислений, предоставляемых британским финансовым компаниям.

Обеспокоенность по этому вопросу усилилась после конфликта Anthropic с администрацией президента США и последующим запретом предоставлять европейским компаниям доступ к своим самым продвинутым моделям Fable 5 и Mythos 5. Подход Великобритании заметно отличается от ЕС, выбравшего в ноябре прошлого года целых 19 поставщиков ИТ-услуг для прямого надзора со стороны регуляторов блока, включая Bloomberg, Accenture, IBM, NTT Data, SAP и Tata Consultancy Services.

Депутаты парламента начали настаивать на том, чтобы минфин начал включать такие компании в свой список после прошлогоднего сбоя в облачном бизнесе Amazon, который лишил британцев доступа к некоторым банковским услугам и вызвал проблемы в работе налоговой службы Королевства. Комментируя решение правительства, Amazon, Microsoft, Google и Oracle заявили о своей приверженности обеспечению устойчивости финансовой системы Великобритании и готовности соблюдать требования усиленного надзора со стороны британских регуляторов.

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