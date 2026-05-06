Скандал с Horizon оказался лишь верхушкой айсберга: ошибки в ПО Почты Великобритании ломали судьбы сотрудников 30 лет

История со злополучным ПО Fujitsu Horizon для Почты Великобритании (Royal Mail) вскрыла проблемы с бухучётом тридцатилетней давности. Система Horizon пришла на смену ПО Capture, которое тоже страдало от ошибок в бухгалтерских расчётах. Как выяснилось, и более ранняя система ECCO+ была подвержена ровно тем же проблемам. В ходе разбирательства Почта призналась, что знала о них, сообщает Computer Weekly, но проигнорировала.

ПО ECCO+ применялось в 1990-е годы в государственных отделениях, управляемых непосредственно Почтой Великобритании, а также сотнях отделений поменьше, принадлежавших частным управляющим. Оказалось, что программа имела дефекты, способные вызывать не поддающиеся объяснению недостачи. При этом ответственность обычно возлагалась на низовых сотрудников.

В ходе расследования проблем ECCO+ руководство Почты Великобритании признало, что, например, до сих пор имеет копии писем Джанет Армор (Janette Armour), направленных ещё в начале 1990-х гг., где она жаловалась на проблемы со сведением баланса в её отделении в Шотландии — еженедельные потери составляли сотни британских фунтов. Армор работала на Почте с 1977 года и дослужилась до должности в Главпочтамте Глазго, после чего ей было предложено приобрести небольшое почтовое отделение в пригороде, а в 1994 г. и государственное отделение в Ист-Килбрайд (East Kilbride).

По словам Армор, ECCO+ никогда не работало корректно. В течение 2,5 лет она и её муж были вынуждены тратить порядка £16 тыс./год личных средств для покрытия фактически несуществующих недостач, в результате чего паре пришлось последовательно отказаться от обоих почтовых отделений. В последний день работы Армор узнала, что сотрудники Почты знают о проблемах с ECCO+. Активисты из числа бывших сотрудников британской почты заявили, что система ECCO+ была «хронически ненадёжной» и представляла собой дешёвое некачественное решение.

Вопрос корректности работы ECCO+ был поднят в октябре 2024 года британской Национальной почтовой федерацией (National Federation of Subpostmasters, NFSP). Это случилось на фоне расследования скандала с ПО Horizon, а также появления новых сведений о проблемах с системой Capture. Почта Великобритании признала наличие писем Армор в ходе встрече с участием Министерства бизнеса и торговли Великобритании (Department for Business and Trade, DBT), состоявшейся на днях.

По словам NFSP, причинение вреда фактически признано, поскольку есть прямые доказательства того, что Армор писала и сообщала о проблеме. Представитель самой почтовой службы заявил, что организация взаимодействует с DBT по вопросам, связанным с ПО ECCO/ECCO+, но данных пока не очень много. Важно, чтобы пострадавшие сообщали о подобных случаях непосредственно в министерство или при посредничестве NFSP. Расследование, касающееся ECCO+, продолжается. Впрочем, предстоит проделать немало работы, поскольку большинство пострадавших трудилось в государственных отделениях в 1992–1999 гг., и они не входят в NFSP, ведущую сбор данных.

Тем временем скандал с ПО Horizon не утихает. Новости о том, что сотни людей были несправедливо привлечены к ответственности из-за неисправностей ПО Fujitsu Horizon, появились ещё в 2022 году. Позже сообщалось, что Почта Великобритании и компания перекладывают вину друг на друга. По состоянию на весну 2026 года тысячи невинно осуждённых британцев до сих пор не получили компенсаций. Сообщалось, что Fujitsu сократит 10 % сотрудников британского подразделения, чтобы хоть как-то справиться со скандалом.

