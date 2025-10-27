Британские власти выделят Королевской почте £2 млн на поиск улик против самой себя

Министерство бизнеса и торговли (Department for Business and Trade, DBT) Великобритании заплатит Королевской почте (Roayl mail) до £2 млн (более $2,66 млн) за поиск информации в собственных архивах — чиновники ожидают порядка 1,5 тыс. исков, связанных с требованием компенсаций от пользователей неисправного почтового ПО Capture, сообщает Computer Weekly.

Цель контракта — сбор доказательств, необходимых заявителям в рамках плана компенсации ущерба Capture Redress Scheme. Он реализуется в интересах бывших начальников почтовой службы нижнего звена, пострадавших из-за некорректной работы ПО Capture. В 1990-х годах система Capture внедрялась для замены бумажной бухгалтерии. Как и в случае с забагованным ПО Fujitsu Horizon, которое пришло на смену Capture, в результате ошибок в ПО сотрудники почтовых отделений были несправедливо обвинены в растратах. Некоторым сотрудникам «повезло» дважды — они пострадали и от Capture, и от Horizon.

Согласно материалам тендера, получение данных осложняется тем, что с того времени прошло порядка 30 лет. Информация о потенциальных получателях компенсаций хранится только в базах почты, поэтому для обработки заявок от пострадавших министерству необходимо заключить с ней договор, чтобы запрашивать и получать необходимые данные. Контракт заключат на пять лет, но его действие может быть прекращено, если все претензии обработают раньше.

Скандал вокруг системы Capture разгорелся в начале 2024 года после широкой огласки проблем в системе Horizon. К декабрю того же года правительство пообещало финансовые компенсации и пострадавшим от Capture. В настоящее время Комиссия по пересмотру уголовных дел (Criminal Cases Review Commission) рассматривает 30 случаев, в которых обвинительные приговоры, вероятно, были вынесены на основании некорректных данных. Одна жалоба уже передана в Апелляционный суд Великобритании.

По словам адвокатов пострадавших от сбоев, найти связанные с Capture улики и доказательства сложно после стольких лет. В Hudgell Solicitors «практически уверены, что установили, что в Capture могли быть ошибки, сбои и дефекты». Теперь нужно доказать, что пострадавшие действительно пользовались Capture. Для этого чрезвычайно важно, чтобы почта предоставила имеющуюся у неё информацию, а при отсутствии доказательств предпочтение должно отдаваться показаниям подзащитных, а не данным сбойной системы. Стоит отметить, что ущерб может составить миллионы фунтов. Так, от Fujitsu потребовали выплатить £300 млн пострадавшим от ПО Horizon. Почта и Fujitsu пытаются переложить ответственность друг на друга.

