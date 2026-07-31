Электрическая «выделенка» для ЦОД: Amazon просит разрешить ей модернизировать энергосети за свой счёт

Amazon призвала регуляторов штата Вирджиния разрешить гиперскейлерам добровольно финансировать модернизацию электросетей, обслуживающих их кампусы ЦОД. Это стало началом дискуссии о том, кто именно должен платить за расширение сетей в интересах ИИ-проектов, сообщает Datacenter Knowledge.

Представители Amazon заявили Корпоративной комиссии штата Вирджиния (Virginia State Corporation Commission, SCC), что крупным потребителям электричества необходимо разрешить финансирование сетевых объектов, создаваемых специально под их проекты. Для этого можно использовать целевые взносы на строительство (CIAC). По словам представителя E9 Insight, выступавшего «свидетелем» со стороны Amazon, гиперскейлеры могли бы таким образом рисковать собственным капиталом, снижая расходы остальных потребителей электроэнергии.

Энергокомпания Dominion Energy возразила, что вопрос гораздо шире и касается регионального планирования оператора электросетей PJM Interconnection, юрисдикции регулятора Federal Energy Regulatory Commission (FERC) и структуры тарифов в целом. Финансирование за счёт пользователей — обычная практика в случае подключения генерирующих мощностей и в некоторых распределительных проектах, но прибегать к CIAC в случае с магистральными электросетями сложнее, поскольку они, в частности, нередко обслуживают сразу несколько клиентов.

По мнению экспертов, взносы CIAC могут стать частичным решением проблемы, если бенефициары модернизации сетей чётко определены и готовы к расходам. При этом подчёркивается, что нередко грань между затратами конкретного клиента и расходами, которые следовало бы распределить на всю сеть, весьма размыта. В комиссии пожелали знать, не получится ли так, что на самом деле остальные клиенты будут дважды платить за одну и ту же инфраструктуру.

Как заявили в Persistence Analytics Group, проблема в том, что сетевой проект редко существует изолированно, и новая ЛЭП для снабжения крупного ЦОД повлияет на конфигурацию всей инфраструктуры. Подчёркивается, что разрешение на частное финансирование не должно привести к созданию «выделенной полосы», способной вытеснить боле зрелые или эффективные для всей энергосистемы PJM проекты. Подчёркивается, что регуляторы должны определить, сохранит ли PJM способность эффективно планировать региональную систему, если частные компании полностью возьмут на себя финансовые нагрузки.

Коммунальные компании и региональные сетевые операторы также нередко сталкиваются с подачей «спекулятивных» заявок, вероятность реализации проектов по которым крайне невелика. По мнению экспертов, например, запрошенная, законтрактованная, обеспеченная залогом, действующая нагрузка и др. должны иметь разный «вес» при планировании. Так или иначе, утверждённая в Вирджинии минимальная плата за сетевую мощность уже позволяет перекладывать всё больше расходов на крупных потребителей.

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