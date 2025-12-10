Сплошные «спекулянты»: ЦОД резервируют избыточные мощности электросетей, не пуская остальных потребителей

Дата-центры мешают подключениям к электросетям новых потребителей энергии. Дело в том, что они «резервируют» гораздо больше мощностей, чем это действительно необходимо, сообщает The Register со ссылкой на доклад Uptime Institute.

Выяснилось, что энергопотребление ЦОД со временем меняется мало, а заметное изменение спроса обычно связано с расширением бизнеса. При этом операторы регулярно «резервируют» избыточные мощности для потенциального роста в будущем. Это блокирует доступ к фактически свободным в текущий момент мощностям другим пользователям.

При этом операторы энергосетей не могут расширять инфраструктуру без разрешения регуляторов, а процесс рассмотрения заявок довольно длительный. Мощности же между клиентами распределяются строго по очереди. В результате застройщики ЦОД резервируют мощности, которые могут не потребоваться никогда, на всякий случай запрашиваю побольше, чтобы компенсировать возможный рост проектов в будущем.

Проблемы обостряются из-за электрификации транспорта и промышленности. Особую роль играют ИИ ЦОД, поскольку, в отличие от обычных, у них есть времена пиковых нагрузок с частыми, весьма большими колебаниями мощности. При этом ИИ ЦОД всё чаще поддерживаются на государственном уровне, хотя есть и позитивные примеры. Так, власти Великобритании представили пакет реформ в рамках проекта Delivering AI Growth Zones, где исключаются т.н. спекулятивные заявки на присоединение — такие заявки были одобрены, отменять их заявитель не собирается, но и ввод объектов в эксплуатацию не происходит. При этом правительство подтвердило, что счета за электричество для частных лиц вырастут, чтобы помочь финансированию расширения электросетей.

В США принимают собственные меры. Министерство энергетики (DoE) страны ввело правило, ограничивающее сроки рассмотрения обращений о подключении до 60 дней. Также вводятся залоги и штрафы за отзыв заявок для борьбы со спекулятивными проектами. Теперь приоритет отдаётся заявителям, согласным на возможное сокращение энергопотребления — уменьшить или временно прекратить его можно будет при необходимости стабилизации энергосети. Ускорить доступ к сетям могут гибкие соглашения, в рамках которых пользователи соглашаются с управлением спросом и выполняют технические требования, например — о мониторинге в режиме реального времени со стороны оператора сети.

В отчёте Uptime Institute также предупреждает, что ЦОД могут терять от 10 % ёмкости своих источников бесперебойного питания (ИБП) из-за «заблокированной» мощности, когда электрическая инфраструктура построена, но фактически не используется IT-оборудованием или вспомогательными системами. В целом аналитики предсказуемо пришли к выводу, что на фоне роста нагрузки на электросети по всему миру операторы дата-центров должны стремиться к эффективному использованию зарезервированных мощностей. Им рекомендуется привлекать операторов электросетей, чтобы минимизировать возможные проблемы, и рассматривать заключение гибких соглашений, позволяющих ускорить доступ в местностях с перегруженной энергетической инфраструктурой.

