Сбой в «Аллее дата-центров» привёл к мгновенному отключению 3 ГВт мощностей — рекорд для энергосистемы США

Неисправность ЛЭП в Ашберне (Ashburn, Вирджиния) привела к крупнейшему падению нагрузки в истории американской энергосистемы. После того, как сбой заставил гиперскейлеров в «Аллее дата-центров» ненадолго включить резервные генераторы, нагрузка в сети PJM за считанные секунды упала на более чем 3 ГВт, сообщает Datacenter Knowledge. Это редкая возможность увидеть, как крупные ИИ-кампусы реагируют на неполадки в магистральной энергосистеме. Фактически изменение нагрузки инициированы не энергокомпанией, а системами защиты самих ЦОД.

По данным PJM, более 3 ГВт — это около 3 % потребностей системы на тот момент. Резкое отключение столь большой нагрузки вызвало заметно изменение частоты тоак в сети, но общая надёжность энергосистемы не пострадала. Компания Dominion Energy, работающая в сети PJM, объявила, что события начали развиваться, когда произошло автоматическое отключение ЛЭП в Ашберне. Работоспособность была восстановлена в течение нескольких минут. Сколько и каких именно объектов были переведены на резервное питание, не разглашается.

Примечательно, что пару недель назад, во время рекордной жары, PJM впервые предупредила операторов ЦОД о том, что их могут попросить перейти на локальную генерацию, если состояние энергосети ухудшится, но подобных запросов так и не поступило. При этом сейчас PJM находится под давлением властей, которые упрекают её в недостаточной скорости обеспечения питанием новых ИИ ЦОД и грозятся разделить компанию. Однако у компании мало возможностей для манёвра — в «Аллее дата-центров», согласно данным Data Center Map, работают 278 дата-центров, а проектируются и строятся — ещё 121 ЦОД.

PJM пока не опубликовала никаких выводов, а причина неисправности ЛЭП, которых и так не хватает, тоже не раскрывалась. Нет данных и о том, связано ли падение нагрузки с одним крупных клиентом или несколькими кампусами. Однако это уже не первый инцидент в сети PJM и Dominion. Два года назад из-за миллисекундного сбоя на ЛЭП сразу 60 ЦОД общей мощностью 1,5 ГВт разом отключились от энергосети, перейдя на резервные генераторы. Хуже того, автоматическое переключение на основное питание не произошло, так что ЦОД несколько часов были отключены от энергосети.

PJM разрабатывает новые протоколы действия в чрезвычайных ситуациях с перепадами нагрузок в гигаваттных масштабах. Десятилетиями коммунальные компании и операторы энергосетей планировали действия на случай неожиданной потери крупных генерирующих мощностей. Теперь они должны готовиться и к внезапной потере нагрузки из-за ИИ ЦОД и столь же скоротечному восстановлению энергопотребления. По мнению экспертов, кампусы гиперскейл-уровня становятся достаточно значимыми для общей энергосистемы, чтобы выдвигать к ним специальные требования по устойчивости при кратковременных сбоях и корректному возврату в энергосистему — внезапное подключение 3 ГВт к сети ничем не лучше внезапного отключения.

Коммунальные компании и PJM также нуждаются в инструментах мониторинга в режиме реального времени, чтобы определить, какая часть нагрузки оказалась «за счётчиком», сколько работает резервных генерирующих мощностей и когда нагрузка восстановится. В течение прошлого года североамериканский регулятор NERC изучал вопросы моделирования и интеграции быстрорастущих нагрузок ЦОД в процесс планирования магистральных энергосистем.

Впрочем, уже сейчас дата-центры в Вирджинии негативно влияют на качество энергоснабжения обычных потребителей — риск возгораний становится всё выше. Более того, недавно китайские специалисты по кибербезопасности сообщили, что злоумышленники могут буквально использовать облачные ЦОД как оружие для атаки на энергосети, удалённо управляя поведением энергоёмких ИИ-нагрузок.

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