Британская больница Queen Alexandra объявила о критическом инциденте — чиллеры её ЦОД отказали на фоне рекордной жары

На фоне рекордной жары больница Queen Alexandra Hospital в британском Портсмуте (Portsmouth) объявила о критическом инциденте в своём ЦОД. В расположенном на территории больницы объекте перестали функционировать чиллеры, что вызвало сбои в работе цифровых сервисов, сообщает Datacenter Dynamics. В результате пришлось перенести часть плановых приёмов и процедур, а посетителей предупреждают, что в госпитале «очень жарко».

При этом в Великобритании температура воздуха достигает 35 °C и более из-за мощного антициклона и климатических изменений антропогенного характера. Британские метеорологи объявили красный уровень опасности в связи с экстремальной жарой. В 2022 году лондонские дата-центры тоже столкнулись со сбоями из-за жары. Тогда даже пришлось поливать из шланга охлаждающее оборудование на крышах.

Согласно заявлению больницы, текущий сбой в работе охлаждающих мощностей привёл к росту температуры в ряде помещений, что сказалось и на работе цифровых систем, и критически важных служб больницы, в т.ч. операционных, отделений диагностики и др. По словам организации Portsmouth Hospitals University NHS Trust, курирующей больницу, специалисты прилагают все усилия для ремонта повреждённого оборудования и обеспечения дальнейшего оказания медицинской помощи.

Ранее расследование Национаной системы здравоохранения (NHS) показало, что сбой в работе двух лондонских больницы из-за жары в 2022 году обошёлся в £1,4 млн ($1,7 млн). Тогда из строя вышли дата-центры, поддерживавшие работу больниц, находившихся в ведении Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust. В результате зарегистрировано более 100 задержек с оказанием медицинской помощи, а один из пациентов не дождался своевременной трансплантации органа, что принесло «умеренный вред» его здоровью. На полное восстановление сервисов ушло шесть недель.

Ещё в декабре 2025 года исследование Rest of World показало, что около 80 % всех дата-центров мира построены в не слишком подходящих климатических условиях. В июне компания First Street, занимающаяся финансовым моделированием климатических рисков, пришла к тем же выводам, объявив, что 79 % мировых мощностей ЦОД подвержены «серьёзным климатическим угрозам». В категории с наибольшим уровнем климатического риска — Северная Вирджиния, Джохор и Марсель.

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