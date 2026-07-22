Зона недоступности: сбой облака Google Cloud в Нидерландах продлился почти 15 часов из-за проблем питания и охлаждения в ЦОД

Облачная платформа Google Cloud пострадала от масштабного сбоя, вызванного перебоями в электроснабжении и охлаждении одного из дата-центров в Нидерландах. По данным гиперскейлера, речь идёт о зоне доступности в регионе Europe-West4, неполадки в которой длились 14 ч. 55 м., сообщает Datacenter Dynamics. Проблемы начались 15 июля в 16:39 PST — 02:39 16 июля МСК. Пострадали сервисы Google Cloud VMware Engine, Bare Metal Solution, и Google Cloud NetApp Volumes, которые восстановили работу лишь 16 июля 07:34 PST (17:34 МСК).

Судя по докладу компании об инциденте, проблемы были связаны с отключением электропитания и последовавшим сбоем работы систем охлаждения. Компания ссылается на аварию во внешней энергосети — в результате нарушилась работа распределительного электрооборудования, что повлекло отключение части систем ЦОД. Сбой охлаждения привело к быстрому критическому «потеплению» в машинных залах. Серверы, хранилища и коммутаторы отключили, чтобы избежать их повреждения. Данные о работе резервных генераторов и даже их наличии отсутствуют.

Как утверждает The Register, одна из основных проблем заключается в «привязке» ряда ключевых сервисов к одному дата-центру. Google советует распределять нагрузки по разным зонам доступности, но оказалось, что сама зависела от одной зоны в обеспечении работы критически важных сервисов. Формально зона продолжила работу, но клиенты пострадали всё равно. В этом году IT-гигант также столкнулся с проблемами в Индии. Пожар в стороннем ЦОД под управлением STT GDC/Tata привёл к аварийному отключению сетевого оборудования, изоляции локальной точки присутствия (Point of Presence) в Дели и снижению доступной сетевой ёмкости в местной агломерации.

По мнению экспертов, во многом облачному бизнесу не хватает прозрачности. Клиентам просто не сообщают, насколько конкретный сервис зависит от единственного дата-центра. В итоге те полностью полагаются на провайдера, хотя архитектура подобных облаков нередко весьма уязвима. В Gartner, например, напомнили, что в 2023 году у Google случился сбой, когда сервис Spanner отказал из-за протечки и пожара в части здания, арендованного сторонней компанией. Google извинилась и пообещала представить отчёт о мерах по предотвращению аварий, но это не поможет клиентам узнать, какие ещё скрытые конструктивные изъяны есть в архитектуре облака.

Datacenter Dynamics напоминает, что в Нидерландах Google управляет несколькими ЦОД, последний открылся в Винсхотен (Winschoten) в провинции Гронинген (Groningen) в ноябре 2025 года. В 2018 году заработал ЦОД Google в Эмсхавене (Eemshaven), а в 2020 году — в Мидденмере (Middenmeer). Также компания купила землю в промышленной зоне Вестпорта (Westpoort) в Гронингене, где начала строительство в апреле 2024 года.

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