Ошибочка вышла: AWS выставила клиентам счета на миллиарды и триллионы долларов из-за проблем с биллингом

17 июля клиенты облачных сервисов AWS получили по электронной почте предварительные счета за оказанные услуги, которые вызвали шок, поскольку суммы к оплате исчислялись миллиардами и даже триллионами долларов. «Я только что увидел сумму в $1,5 трлн в своем счёте за AWS, и у меня отошла душа от тела», — сообщил один из пользователей ресурсу The Guardian. Amazon подтвердила наличие ошибок в биллинге AWS, из-за которой некоторые клиенты оказались «должны» миллионы или триллионы долларов за облачные услуги.

Amazon уточнила, что неточные данные биллинга начали появляться вечером в четверг. К утру пятницы компания признала, что «откат недавнего изменения не решил проблему». В пятницу в 22:56 МСК компания сообщила, что выявила первопричину и устранила основную проблему, из-за которой отображались некорректные данные. Также компания сообщила, что начала корректировать информации о затратах для всех клиентов, пообещав полностью восстановить сведения к 10:00 МСК 19 июля.

«Отображаемые расчётные суммы не отражают фактическое использование и начисления», — заверила клиентов Amazon. Этот инцидент произошёл через день после сбоя AWS CloudFront, в результате которого вместо веб-сайтов отображались ошибки, отметил ресурс TNW.

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