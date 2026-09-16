144-ядерные Arm-процессоры Fujitsu MONAKA станут доступны в ноябре

Fujitsu объявила о предстоящем старте глобальных продаж процессора нового поколения Fujitsu MONAKA, намеченном на ноябрь 2026 года. Также компания выпустит на базе новинок сервер Fujitsu MONAKA Server для суверенной ИИ-инфраструктуры, который станет доступен для заказа с ноября 2026 года операторам ЦОД, предприятиям, академическим учреждениями и HPC-центрам в Японии и Европе, и оборонному сектору. Массовые поставки начнутся в апреле следующего года.

В процессоре Fujitsu MONAKA используется 3D-стековая архитектура с 2-нм техпроцессом для Arm-ядер и 5-нм техпроцессом для кеша и I/O-блоков. Чип имеет до 144 ядер, работает на частоте до 3,8 ГГц и поддерживает память DDR5-8800. Также сообщалось, что процессоры MONAKA получат продвинутую упаковку Broadcom 3.5D XDSiP. Использование собственной технологии Ultra Low Voltage обеспечивает высокую энергоэффективность процессора.

MONAKA обеспечивает аппаратное ускорение матричных операций, используя специальные инструкции, которое в сочетании с поддержкой векторных вычислений SVE2 и программной оптимизацией позволяет ускорять ИИ-инференс непосредственно на уровне CPU. Как сообщает Fujitsu, чип обеспечивает вдвое большую пропускную способность для ИИ-инференса по сравнению с другими процессорами.

Кроме того, MONAKA поддерживает конфиденциальные вычисления для защиты данных и приложений на аппаратном уровне с помощью технологии Arm CCA, которая обеспечивает шифрование приложений и данных непосредственно во время их выполнения в оперативной памяти, в том числе при работе в многопользовательских облачных средах с разделением ресурсов.

Первоначально серверы на базе MONAKA будут доступны в конфигурациях 1U (один или два сокета) и 2U (два сокета) для задач ИИ-инференса и работы ИИ-агентов. Также планируется выпуск отдельной многоузловой системы формата 2U4N (два сокета на узел) для академических целей и HPC. В частности, эта система подходит для создания суррогатных моделей и CFD-расчётов.

1U-версия поддерживает воздушное охлаждение с температурой окружающей среды до +40 °C (базовая частота ядер — 2,1 ГГц) и СЖО с температурой воды до +45 °C (базовая частота ядер — 2,9 ГГц) без необходимости в специализированной инфраструктуре охлаждения. Согласно Fujitsu, фирменная технология охлаждения серверов позволяет снизить энергопотребление систем охлаждения до 80 %. Каждому процессору полагается 12 слотов памяти. Подсистема хранения включает восемь слотов E3.S и два слота M.2. Основная шина — PCIe 6.0, но поддержка GPU не заявлена.

Кроме того, доступная память 1U-версии может быть расширена путём использования дезагеграции и CXL. Речь, вероятно, о внешних разделяемых пулах памяти. Такой подход решает проблему нехватки памяти — распространённую при ИИ-инференсе — и максимизирует эффективность использования ресурсов, обеспечивая гибкую адаптацию к будущим крупномасштабным ИИ-моделям и изменениям рабочих нагрузок, говорит Fujitsu.

2U-сервер включает два процессора с базовой частотой 2,1 ГГц, 24 слота для памяти RDIMM, четыре слота для E.3 SSD и два — для M.2. Он поддерживает только воздушное охлаждение. Доступна установка GPU. Наконец, многоузловой 2U-сервер с СЖО включает восемь процессоров MONAKA с частотой 2,9 ГГц и 96 слотов для RDIMM. На каждый узел приходится лишь по паре E.3 и M.2 SSD, зато с PCIe 6.0. Разработкой серверов для новых CPU также занимается Supermicro.

Сервер Fujitsu MONAKA Server спроектирован, разработан и произведен в Японии для использования в системах, обеспечивающих технологический суверенитет. Производство осуществляется на заводе Fujitsu в Касашиме (Kasashima), где на всех этапах производства можно отследить происхождение компонентов и историю изготовления. На базе Fujitsu MONAKA Server строится вертикально интегрированная модель «суверенного ИИ», объединяющая ИИ-технологии Fujitsu (такие как платформа Fujitsu Kozuchi и корпоративный генеративный ИИ Takane) со специализированными отраслевыми моделями, что создает безопасную среду для предприятий и госучреждений.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Было интересно? Скажите об этом Google , чтобы чаще получать ссылки на наши новости и обзоры

Источник: