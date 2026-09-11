Советские атомные реакторы запитают финские дата-центры Google

Компания Google обязалась инвестировать €13 млрд ($15,13 млрд) в цифровую инфраструктуру Финляндии в 2027–2028 гг. Кроме того, она подписала PPA с финской энергокомпанией Fortum в Ловийсе, рассчитанное на ресурсы местной АЭС, сообщает Datacenter Dynamics.

Инвестиции будут включать траты на объекты в Хамине (Hamina), Каяани (Kajaani), Мухосе (Muhos) и Ваале (Vaala). По данным Google, это крупнейшая единовременная инвестиция компании в Европе на сегодня. Компания приобрела бывшую бумажную фабрику в Хамине в 2009 году, превратив её в дата-центр, охлаждаемый морской водой. За последние 15 лет он неоднократно подвергался модернизации, а в 2022 году компания приобрела более 20 га прилегающих земель для дальнейшего расширения бизнеса.

В 2024 году она купила 1,4 тыс. га земли в Каяани и Мухосе у финского государственного агентства Metsähallitus, но подробных планов не озвучивала. В феврале 2026 года компания дополнительно приобрела 900 га в Ваале. Когда все объекты введут в эксплуатацию, для их обслуживания потребуется около 7 тыс. человек.

Дополнительно Google подписала PPA с местной энергокомпанией Fortum в Ловийсе (Loviisa), это первое соглашение такого типа для компании за пределами США. Сделка на 22 года предусматривает использование ресурсов АЭС на основе двух ВВЭР-440, каждый мощностью 507 МВт. Электростанцию ввели в строй в 1970 году. Ожидается, что PPA поможет продлить срок службы реакторов и модернизировать АЭС до 2050 года. Google выкупит 50 % мощностей станции с 2030 по 2049 гг. PPA вступит в силу в 2028 году, хотя на начальном этапе речь будет идти о меньшей доли энергии.

Сегодня Fortum модернизирует станцию. Специальная инвестиционная программа предусматривает вложение порядка €1 млрд ($1,16 млрд) для продления работы электростанции до 2050 года. По данным компании, 80 % капитальных издержек проекта «ожидает принятия инвестиционных решений». Fortum уже заявила, что PPA обеспечит уверенность в получении необходимой для продолжения инвестиций выручки, связанной с продлением срока работы АЭС на 100 %, а также даст возможность нарастить мощности на 100 МВт, дополнительно к запланированному увеличению на 38 МВт в 2028 году.

Также Google подписала меморандум о взаимопонимании, нацеленный на поддержку роста бизнес-партнёров в Финляндии и обеспечении генерации дополнительных мощностей в стране. Меморандум также задаёт параметры взаимодействия компаний в области исследований и разработок, а также касается подготовки специалистов для инженерных профессий. В рамках соглашения компании договорились об оптимизации нового 94-МВт энергохранилища, законтрактованного Google — оно разместится поблизости от нового ЦОД гиперскейлера в Каяани.

В Google утверждают, что продление срока работы электростанции поможет смягчить последствия вывода из эксплуатации значительных генерирующих мощностей на юге страны. По имеющимся данным, помимо PPA с Fortum, Google инвестировала в энергетические инициативы в Финляндии, включая два ветроэнергетических проекта, за реализацию которых отвечают Valorem и Suomen Hyötytuuli.

Google участвует в ряде энергетических инициатив по всему миру. В октябре 2025 года она заключила PPA с NextEra Energy для покупки «чистой» энергии с 615-МВт АЭС Duane Arnold Energy Center в Айове. Также компания подписала PPA на 200 МВт с занимающейся термоядерными технологиями Commonwealth Fusion Systems (CFS), и PPA на 50 МВт с Kairos Power, занимающейся малыми ядерными реакторами (SMR). Кроме того, она заключила стратегическое соглашение с Elementl Power о реализации трёх атомных энергопроектов в США.

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