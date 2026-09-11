В Москве запустили производство серверных блоков питания CRPS мощностью до 5 кВт

Компания «Элемент-Технологии», входящая в группу «Элемент», запустила в Москве серийное производство блоков питания стандарта CRPS для серверного оборудования, а также силовых модулей зарядных станций электротранспорта. На промышленном комплексе площадью более 7,7 тыс. м2 организован полный цикл создания продукции: от монтажа электронных компонентов до финальной сборки и многоступенчатого тестирования готовых устройств.

Производственные мощности компании позволят ежегодно выпускать до 100 тыс. блоков питания мощностью до 5 кВт для серверного оборудования и до 25 тыс. силовых модулей мощностью до 40 кВт для зарядных станций электротранспорта. КПД модулей составляет до 96 %. Продукция будет поставляться российским разработчикам оборудования для ЦОД и операторам электрозарядных станций.

Проект реализован при финансовой поддержке федерального Фонда развития промышленности (ФРП). В виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия» предприятие получило свыше 780 млн руб. Средства были направлены на закупку высокотехнологичного парка оборудования, включая автоматизированные линии поверхностного монтажа, системы оптической инспекции печатных плат, печи оплавления и участки электротермотренировки. Координацию работы фонда осуществляет госкорпорация ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга России.

«Элемент-Технологии» работает на рынке силовой электроники с 2020 года. Ожидается, что выход предприятия на полную проектную мощность позволит существенно снизить зависимость отечественной промышленности от импортных аналогов в сегментах перспективного транспорта и цифровой инфраструктуры. Компания входит в производственную группу «Элемент», главными акционерами которой являются ПАО «Сбербанк» и госкорпорация «Ростех».

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