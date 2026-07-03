Встраиваемые системы становятся главным фронтом ИТ-суверенитета России

XIII международная конференция OS DAY 2026, прошедшая в июне в РЭУ им. Плеханова, обозначила новый рубеж в битве за технологическую независимость. Если раньше дискуссии вращались вокруг импортозамещения операционных систем общего назначения, то теперь фокус сместился на «каменный фундамент» цифровой экономики — встраиваемые устройства и микроконтроллеры. От банкоматов в ритейле до датчиков на нефтяных платформах — исправное функционирование этих «невидимых» систем сегодня признано вопросом национальной безопасности.

Умные пылесосы и критическая инфраструктура

Индустрия 4.0 проникла в каждый уголок нашей жизни — от промышленных роботов до счётчиков электроэнергии. Однако взрывной рост количества устройств создал колоссальную поверхность для атак.

«Комфортная и безопасная жизнь общества сегодня во многом зависит от корректного и безопасного функционирования огромного числа встраиваемых устройств, которые нас окружают, — отметил на открытии конференции Андрей Духвалов, вице-президент "Лаборатории Касперского". — Вся наша промышленность основана на автоматизированных системах управления, в состав которых входят контроллеры и умные датчики».

Спектр применения встраиваемых систем расширяется с каждым годом. Сергей Пашала, директор департамента сопровождения продаж и консалтинга РЕД СОФТ, конкретизировал, что речь идёт о широчайшем их спектре, от промышленных контроллеров и АСУ ТП до системы мониторинга, безопасности, видеонаблюдения. «В финансовом секторе и ритейле большая доля их приходится на оборудование для самообслуживания — банкоматы, платёжные терминалы, постаматы», — добавил он.

При этом сегодняшний мир настолько хаотичен, что вчерашние надёжные международные партнёры могут в одночасье отказаться от сотрудничества, а то и начать отключения от технической поддержки своей продукции или от разного рода связанных с этой продукцией услуг и сервисов. Поэтому нашей стране крайне необходим технологический суверенитет в области производства встраиваемых устройств, особенно в критических отраслях.

«Вопрос заключается уже не в том, нужен ли технологический суверенитет, а в том, как именно его обеспечить, — подчеркнул, отвечая на вопросы журналистов, Арутюн Аветисян, директор Института системного программирования им. В.П. Иванникова РАН. — В системах управления критически важными объектами должны использоваться исключительно отечественные аппаратные и программные решения».

Суверенитет как цель

Разумеется, не стоит на пути к технологическому суверенитету ломать все производственные цепочки с международными партнёрами, нужен взвешенный подход. Но совершенно очевидно, что необходимо иметь сильных отечественных игроков в области производства всех основных типов микроэлектронных компонентов, свои дизайн-центры, мощное контрактное производство, а также отраслевые предприятия, занимающиеся производством специализированных устройств, причём должны быть налаженные кооперационные цепочки между этими контрагентами.

Ещё более важна разработка собственного ПО для встраиваемых устройств, так как, не имея доступа к «начинке» программного обеспечения, невозможно точно сказать, что на самом деле оно делает, насколько оно надёжно, как поведёт себя в том или ином случае и наконец — нет ли в нём программных закладок и скрытых функций. Собственная разработка позволяет накапливать отраслевую экспертизу и развивать функциональность встраиваемых устройств в нужном российским потребителям направлении. Также не стоит забывать об экономическом эффекте от собственной разработки, который намного больше по сравнению с приобретением подобного устройства, ввезённого из-за рубежа.

Как следствие, 1 января 2025 года вступил в силу Указ Президента №166, запрещающий использование иностранного ПО на значимых объектах критической информационной инфраструктуры. Этот нормативный акт стал мощным драйвером для замены импортных решений на всех уровнях — от «железа» до операционных систем.

Ажиотаж и реальность

Главная интрига сегодняшнего дня: сможет ли российский рынок оперативно насытить спрос? Цифры внушают оптимизм. В 2026 году российская микроэлектроника делает гигантский шаг вперед. НИИЭТ (входит в ГК «Элемент») сообщил о выпуске миллионного микроконтроллера К1921ВГ015 за год работы новой линии корпусирования, мощности которой позволяют производить до 10 млн изделий ежегодно. Параллельно «Байкал Электроникс» заключил крупнейший контракт на поставку 1,5 млн микроконтроллеров Baikal-U (BE-U1000) в течение пяти лет, планируя поставить 1 млн чипов уже в 2026 году. Эти устройства на открытой архитектуре RISC-V позиционируются как прямой аналог популярной линейки STM32 от ушедшей из РФ STMicroelectronics.

Эксперты рынка подтверждают ажиотаж. По данным J’son & Partners Consulting, объём рынка лицензий российских ОС в 2024 году достиг 12,5 млрд рублей, показав рост на 37 %, а доля отечественных ОС в общем объёме выросла до 21 %. Однако достичь полного суверенитета мешают старые проблемы.

«Когда ставится задача добиться технологической независимости, следует понимать, что придётся работать с каждым слоем системы: с аппаратурой и процессором, с системным и прикладным ПО, и даже со средствами разработки. Разом все поменять просто невозможно», — констатировал в ходе панельной дискуссии «Технологический суверенитет промышленного производства: встраиваемые устройства», состоявшейся в рамках OS DAY 2026, Вартан Падарян, заведующий лабораторией обратной инженерии бинарного кода ИСП РАН.

Алексей Киселёв, руководитель направления НТЦ ИТ РОСА, рассказал о проблемах технического характера: «Существуют несколько не до конца проработанных вопросов, в частности, с сертификацией ФСТЭК встраиваемых устройств. Также есть проблема с большим количеством старого "железа", например, работающего на 32-бит процессорах. Создать для него специализированную ОС и поддерживать её — не самая тривиальная задача».

Рынок промышленной автоматизации также сталкивается с инерцией производителей. Как отмечают эксперты, в некоторых отраслях, таких, как нефтехимия, до сих пор доминирует зарубежное оборудование, а процесс перехода на отечественные ПЛК сдерживается отсутствием гарантированного спроса и сложной интеграцией.

Дешевизна, скорость, безопасность

Выход из сложившейся ситуации эксперты видят в смещении акцента на open source и отечественные RTOS, а также в кооперации различных предприятий отрасли.

«Только рыночными механизмами обеспечить долгосрочное развитие технологий на необходимом уровне качества крайне сложно, — пояснил Арутюн Аветисян. — Основная проблема здесь даже не столько в финансировании, сколько в дефиците высококвалифицированных кадров, способных годами развивать и поддерживать подобные системы. Именно поэтому необходима модель кооперации, при которой компании получают доступ к базовым технологиям, могут совместно их развивать и при этом сохраняют возможность создавать собственные конкурентоспособные продукты. Практика показывает, что десятки компаний, конкурирующих между собой на рынке, могут совместно разрабатывать единую технологическую основу, а затем создавать на её базе собственные решения для внедрения. Решить эту задачу усилиями одной компании невозможно: необходима системная совместная работа науки, индустрии и государства».

Использование свободного софта в данном случае неизбежно. Как минимум, на текущем витке технологического развития. В современных разработках доля открытого кода доходит до 90 %. Именно это позволило достичь современного уровня в ИТ.

Разумеется, open source в определённой мере представляет собой вызов для кибербезопасности. Хотя бы потому, что вследствие его объёмов требуемые проверки непосильны для отдельно взятой компании, даже для международной корпорации. Но, во-первых, в России сегодня развивается система национальных стандартов разработки безопасного ПО, в частности, — обновлённый ГОСТ Р 56939-2024, вступивший в силу 20 декабря 2024 года. Во-вторых, этот вызов преодолевается кооперацией, что успешно показала работа Центра исследований безопасности системного ПО. И участники конференции выразили надежду, что в составе Центра в ближайшее время оформятся и начнут развиваться технологические кластеры, посвящённые программному обеспечению с открытым исходным кодом, применяемому в АСУ ТП. Необходимость внутриотраслевой кооперации, создание мощной экосистемы так или иначе декларировали все участники OS DAY 2026. От российских производителей процессоров и аппаратных платформ ждут доступных референсных плат, от разработчиков операционных систем — развитых SDK.

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