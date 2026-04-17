Конференция OS DAY 2026 «Встроенные операционные системы, реальное время»

Ежегодная XIII научно-практическая конференция «OS DAY. Встроенные ОС, реальное время» пройдёт 4–5 июня на базе РЭУ им. Г.В. Плеханова. Центральными на OS DAY 2026 станут вопросы, касающиеся операционных систем для встроенных устройств и ОС реального времени. Необходимость создания собственных локализованных автоматических систем управления технологическими процессами и сопутствующей им инфраструктуры становится сегодня вопросом национальной безопасности, что делает темы этого года особенно актуальными.

Участие в конференции примут специалисты в области системного программирования, представители отраслевых регуляторов, руководители высших учебных заведений, профильных факультетов и кафедр. Приглашены к диалогу и представители компаний-производителей аппаратных систем: успешное решение задачи безопасности АСУТП может быть только комплексным, с учётом как операционных систем и средств их разработки, так и «железа». Только так можно добиться максимальной надёжности встроенных систем.

Участники OS DAY обсудят, какие задачи ставит промышленность перед компактными устройствами, каковы границы применения одноплатных компьютеров и микрокомпьютеров, как из решаемых задач получаются требования к операционным системам, где применяется «мягкое» и «жёсткое» реальное время, как производители встраиваемых устройств и ПО для них решают задачи построения разносторонних экосистем своих продуктов.

Председатель программного комитета OS DAY, директор ИСП РАН, академик Арутюн Аветисян отметил: «Развитие отечественных встроенных систем — один из ключевых факторов достижения технологической независимости России. Перед отраслью стоят традиционные задачи: надёжность, безопасность и работа в реальном времени. Однако формируются и новые вызовы, связанные с внедрением технологий искусственного интеллекта. Их применение во встроенных системах требует глубокой оптимизации в условиях ограниченных вычислительных ресурсов, а также сотрудничества с отечественными производителями аппаратного обеспечения. Поэтому ключевая задача — сбалансировать традиционные инженерные подходы и новые ИИ-технологии, обеспечив устойчивое формирование таких решений».

В рамках OS DAY 2026 состоится панельная дискуссия «Технологический суверенитет промышленного производства: встраиваемые устройства», в которой примут участие разработчики российских операционных систем и систем автоматического управления технологическими процессами, представители промышленных предприятий и отраслевых регуляторов. Участники обсудят безопасность встраиваемых устройств и программное обеспечение для них — ОС и прикладные программы, пути достижения технологического суверенитета встраиваемых АСУТП.

На второй день конференции запланировано проведение круглого стола, посвящённого преподаванию системного программирования в современной образовательной системе. Его участниками станут топ-менеджеры компаний, специализирующихся на создании операционных систем, и представители отечественных профильных вузов. Основной темой для обсуждения станет необходимость перемен в системе подготовки специалистов в области системного программирования, достижение синергии в работе высших учебных заведений, готовящих кадры для отрасли, и компаний-разработчиков ОС, как работодателей. Будет уделено внимание будущим переменам в образовательном процессе после отмены болонской системы, необходимости корректировки программ преподавания системного программирования. История проведения OS DAY показывает, что принятые на конференции решения становятся не просто важными, а ключевыми для отрасли системного программирования. Есть все основания полагать, что в этом году они окажутся таковыми и для системы образования.

На конференцию OS DAY 2026 принимаются доклады до 28 апреля по темам:

Операционные системы реального времени;

Классы прикладных задач, требующих операционных систем «мягкого» и «жёсткого» реального времени;

Операционные системы для встраиваемых устройств;

Встраиваемые устройства (ландшафт, программно-аппаратные платформы и пр.);

Экосистема программного обеспечения встраиваемых устройств (прикладное ПО, протоколы, стандарты, библиотеки и пр.);

Особенности безопасности операционных систем для встраиваемых устройств;

Иные темы, связанные с системным программированием.

Программный комитет традиционно рассматривает доклады, которые не вписываются в указанную тематику, но укладываются в общее направление конференции — разработка операционных систем и системного инструментария.

Конференцию организует консорциум OS DAY: ИСП РАН, «Лаборатория Касперского», «Открытая мобильная платформа», «Базальт СПО», «РЕД СОФТ» и НТЦ ИТ РОСА.

Конференция проводится при поддержке: РАН, ФСТЭК России, АРПП «Отечественный софт», НП «РУССОФТ».

Партнёр конференции: управление цифровой трансформации РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Время и место проведения: 04–05 июня 2026 г., РЭУ им. Г.В. Плеханова. Адрес: Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 11, корпус 9, этаж 6, «Точка-кипения РЭУ».

Для участия просьба зарегистрироваться на сайте https://osday.ru. Зарегистрированным участникам, выбравшим формат онлайн, будет предоставлен доступ на адрес электронной почты, указанный при регистрации.

По дополнительным вопросам просьба обращаться: Анна Новомлинская, исполнительный директор OS DAY, an@ispras.ru.

