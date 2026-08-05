AMD вдвое увеличила продажи чипов для ЦОД

AMD подвела итоги II квартала 2026 финансового года, завершившегося 27 июня. Компания превзошла ожидания Уолл-стрит по основным показателям, поскольку её бизнес по разработке ИИ-инфраструктуры продолжает стремительно расширяться. Рост выручки подразделения ЦОД на 107 % в годовом исчислении подтвердил, что AMD становится серьёзным конкурентом в гонке за лидерство в создании корпоративного ИИ.

AMD сообщила о выручке за II квартал в размере $11,54 млрд, что на 50 % больше, чем годом ранее и выше консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных LSEG, в размере $11,28 млрд (по данным CNBC). Скорректированная прибыль (Non-GAAP) на разводнённую акцию составила $1,66, превысив прогноз от LSEG в $1,62. AMD ожидает, что выручка за III квартал составит приблизительно $13 млрд ± $300 млн, в то время как прогноз аналитиков LSEG равен $12,52 млрд. Некоторые аналитики прогнозируют до $14 млрд выручки, отметил CNBC.

Операционная прибыль (GAAP) во II квартале достигла $1,99 млрд по сравнению с операционным убытком в $134 млн годом ранее. Чистая прибыль (GAAP) в размере $2,3 млрд или $1,38 на разводнённую акцию превысила на 163 % прошлогодний показатель. Компания сообщила о валовой прибыли в размере $6,20 млрд, что более чем вдвое превышает уровень предыдущего года. Между тем, операционная маржа улучшилась до 17 %, по сравнению с -2 % в аналогичном квартале прошлого года.

Квартальная выручка подразделения ЦОД составила $6,72 млрд, превысив ожидания аналитиков в $6,48 млрд (по данным Reuters), а также результат предыдущего квартала на 16,3 %. На долю этого подразделения пришлось 58 % от общей выручки, чему способствовал высокий спрос на процессоры EPYC и ускорители Instinct.

Выручка от клиентского и игрового сегментов составила $3,84 млрд, что на 6 % больше, чем в предыдущем году. Выручка от сегмента встраиваемых систем выросла на 19 % до $977 млн благодаря улучшению спроса на промышленных и телекоммуникационных рынках. Это восстановление стало ещё одним источником роста помимо бизнеса компании в сфере ЦОД и ПК. В совокупности результаты сегментов показали, что в течение квартала AMD меньше полагалась на игровые решения.

«Вторая половина года начинается с сильного импульса, поскольку спрос на EPYC ускоряется, развёртывание Instinct масштабируется, а Helios начинает расти», — сообщила председатель совета директоров и главный исполнительный директор Лиза Су (Lisa Su). В свою очередь, финансовый директор AMD Джин Ху (Jean Hu) указал в пресс-релизе, что ожидается ускорение продаж решений для ЦОД во II половине 2026 года, «что приведёт к более сильному общему росту выручки и дальнейшему увеличению прибыли».

Лиза Су добавила, что компания ожидает удвоения продаж в сегменте ЦОД в 2027 году, а также роста выручки от серверов более чем на 80 % в годовом исчислении во II половине 2026 финансового года. «Спрос как на ускорители, так и на процессоры растёт значительно выше наших предыдущих ожиданий», — сказала она.

Су также сообщила в ходе конференции с аналитиками, что бизнес компании по производству процессоров увеличил свою долю рынка за квартал. Главным конкурентом AMD на рынке процессоров является Intel. «Гиперскейлеры продолжали расширять использование EPYC в своей внутренней инфраструктуре и публичных облачных сервисах, включая AWS, Microsoft, Google, Oracle и др.», — сказала Су.

AMD также объявила о ряде стратегических достижений, связанных с Helios, включая партнёрство с Anthropic PBC для развёртывания платформы для передовых рабочих ИИ-нагрузок и планы Microsoft по интеграции Helios в Azure. Всё это свидетельствуют о том, что AMD перешла от продаж чипов к поставкам комплексной ИИ-инфраструктуры, которая объединяет процессоры, сетевое оборудование и сопутствующее оборудование, предоставляя клиентам интегрированное решение.

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