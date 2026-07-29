Giga Computing представила серверы на базе AMD EPYC Venice 9006 с СЖО

Компания Giga Computing, подразделение Gigabyte, анонсировала серверы нового поколения на аппаратной платформе AMD EPYC Venice 9006. В частности, дебютировали модели R165-DG2-CS1 и B685-D80-LS1 с прямым жидкостным охлаждением (DLC). Поставки этих устройств начнутся в ноябре нынешнего года.

Машина R165-DG2-CS1 выполнена в форм-факторе 1U. Допускается установка одного процессора EPYC 9006 в исполнении SP7 с показателем TDP до 600 Вт. Применена DLC-система с закрытым контуром и функцией обнаружения протечек. Доступны 16 слотов для модулей оперативной памяти DDR5 RDIMM-8000 и MRDIMM-12800, два коннектора для SSD формата M.2 2280/22110 с интерфейсом PCIe 4.0 x2, а также 12 фронтальных отсеков для SFF-накопителей NVMe/SATA/SAS-4.

Есть слот PCIe 6.0 x16 для GPU-ускорителя и по одному слоту PCIe 6.0 x16 для дополнительных карт расширения форматов FHFL и FHHL. В оснащение входят контроллер ASPEED AST2700, двухпортовый сетевой адаптер 1GbE (Intel I350-AM2), выделенный сетевой порт управления. Питание обеспечивают два блока мощностью 3200 Вт с резервированием и сертификатом 80 PLUS Titanium.

Вторая новинка, B685-D80-LS1, имеет типоразмер 6U. Этот сервер получил 10-узловую конфигурацию, где каждый узел рассчитан на два чипа EPYC 9006 с TDP до 500 Вт и 32 модуля DDR5 RDIMM-8000 или MRDIMM-12800. В расчете на узел доступны два посадочных места для NVMe-накопителей E3.S (PCIe 6.0) и три слота PCIe 6.0 x16 для низкопрофильных карт расширения. Все эти компоненты входят в контур СЖО. Кроме того, узлы комплектуются контроллером ASPEED AST2700, сетевым портом управления и интерфейсом Mini-DP. В шасси установлены 12 блоков питания мощностью 3200 Вт с сертификатом 80 PLUS Titanium.

Новые серверы рассчитаны на эксплуатацию в температурном диапазоне от +10 до +30–35 °C. Опционально предлагается установка модуля TPM 2.0 для обеспечения безопасности.

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