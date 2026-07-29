AMD арендует мощности ЦОД у компании Core Scientific — вплоть до 2,5 ГВт. Пока подписан договор приблизительно на 530 МВт на пяти площадках. Общая сумма базовой контрактной выручки по словам Core Scientific превышает $14 млрд., сообщает Datacenter Dynamics.

В Техасе AMD намерена арендовать 185 МВт в Пекосе (Pecos) и 110 МВт в округе Хант (Hunt), в Далтоне (Dalton, Джорджия) — 120 МВт, в Маскоги (Muscogee, Оклахома) — 82 МВт, а в Оберне (Auburn, Алабама) — 32 МВт. Все 530 МВт Core Scientific намерена запустить к концу 2028 года, начиная с Пекоса и Оберна в I половине 2027 года. Также компания имеет потенциал расширения мощностей по 192 МВт в Ханте и Маскоги.

В рамках соглашения Core Scientific и AMD намерены совместно разработать физическую инфраструктуру и развернуть чипы Instinct MI455X, EPYC Venice и стек ROCm. Также AMD получит гарантии покупки по рыночной цене обычных акций Core Scientific при соблюдении некоторых условий. Сообщается, что речь идёт о возможной покупке до 30 млн акций.

Дополнительно AMD намерена арендовать 50 МВт мощностей в Техасе у компании Riot. Как и Core Scientific, последняя является бывшим криптомайнинговым бизнесом, сменившим специализацию на ИИ и HPC. AMD арендует мощности на площадке в Рокдейле (Rockdale), которую сейчас переоборудуют с майнинга биткоинов на размещение ИИ-оборудования. Потенциально на этой площадке AMD может получить до 200 МВт.

Тем временем во II квартале у Core Scientific общая выручка составила $164,2 млн, а чистый убыток — $1,155 млрд. Примечательно, что кварталом раньше убыток составлял $347,2 млн, а скорректированная EBITDA — $41,1 млн. Капитальные затраты выросли с $389,2 млн в I квартале 2026 года до $797,4 млн в текущем квартале. Для сравнения, во II квартале 2025 года они составляли $121,3 млн. В целом денежные средства компании и их эквиваленты составили $1,819 млрд.

Всего «на балансе» Core Scientific есть 395 МВт, уже оплачиваемых клиентами, тогда в I квартале речь шла о 225 МВт. Всего законтрактовано около 1,1 ГВт, что эквивалентно более $24 млрд общей контрактной выручки. Кроме AMD, крупным клиентом Core Scientific является CoreWeave, она арендует мощности в Техасе, Джорджии, Оклахоме и Северной Каролине. Ранее CoreWeave, имеющая тесные связи с NVIDIA, планировала покупку Core Scientific, но в ноябре 2025 года акционеры последней не одобрили сделку.

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