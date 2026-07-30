MSI анонсировала серверы на базе AMD EPYC Venice 9006 с воздушным и жидкостным охлаждением

Компания MSI представила широкий ассортимент серверов на аппаратной платформе AMD EPYC Venice 9006. Дебютировали модели разных классов для задач ИИ и НРС, облачных инфраструктур, виртуализации и критических бизнес-приложений. В семейство вошли модели для 19" и 21" серверных стоек с воздушным и жидкостным охлаждением, в том числе многоузловые машины.

Одной из новинок стала GPU-платформа CG681-S6093 типоразмера 6U с жидкостным охлаждением. Устройство допускает установку двух чипов EPYC Venice 9006 и восьми ИИ-ускорителей NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition с 96 Гбайт памяти GDDR7, которые также входят в контур СЖО. Доступны 32 слота для модулей оперативной памяти DDR5. Задействованы сетевые адаптеры NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC и SSD формата E1.S (NVMe).

Анонсированы также системы, оптимизированные по показателям производительности и экономической эффективности. Кроме того, выйдут ORv3-решения для построения вычислительных инфраструктур высокой плотности. В целом, в новое семейство вошли следующие серверы:

CD270-S4091-X2 — 2U, два узла (один процессор SP7), воздушное охлаждение;

CD270-S4081-X4 — 2U, четыре узла (один процессор SP8), воздушное охлаждение;

CD281-S4091-X2 — 2OU, два узла (один процессор SP7), воздушное охлаждение;

CD181-S4091-X2 — 1OU, два узла (один процессор SP7), жидкостное охлаждение;

CD282-S6091-X2 — 2OU, два узла (два процессора SP7), воздушное охлаждение;

CD182-S6091-X2 — 1OU, два узла (два процессора SP7), жидкостное охлаждение;

CD281-S4081-X2 — 2OU, два узла (один процессор SP8), воздушное охлаждение;

CX172-S4081 — 1U, один процессор SP8;

CX272-S4081 — 2U, один процессор SP8;

CX172-S6082 — 1U, два процессора SP8;

CX272-S6082 — 2U, два процессора SP8.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: