GPU-сервер MSI G4201-HE выполнен на платформе Intel Xeon Emerald Rapids

Компания MSI анонсировала сервер G4201-HE на аппаратной платформе Intel, подходящий для решения таких задач, как тонкая настройка больших языковых моделей (LLM), ИИ-инференс и пр. Устройство подходит для использования в инфраструктурах облачных провайдеров и в составе CDN-платформ.

Новинка выполнена в форм-факторе 4U. Возможна установка двух процессоров Xeon Emerald Rapids (LGA 4677) с показателем TDP до 350 Вт. Доступны 32 слота для модулей оперативной памяти DDR5-5600 RDIMM/3DS суммарным объёмом до 8 Тбайт. Применено воздушное охлаждение.

Сервер может нести на борту до восьми GPU-ускорителей в виде карт расширения FHFL с интерфейсом PCIe 5.0 x16 и максимальным энергопотреблением 600 Вт. Есть также дополнительные слоты PCIe 5.0 x16 и PCIe 4.0 x16 для карт стандарта FHFL. В оснащение входят контроллер ASPEED AST2600 и сетевой адаптер 1GbE (Intel I210AT). Во фронтальной части расположены 12 отсеков для LFF/SFF накопителей в конфигурации 2 × U.2 PCIe 4.0 (NVMe) и 10 × SATA-3. Допускается формирование массивов RAID 0/1/5/10. Кроме того, предусмотрены два внутренних коннектора для SSD M.2 2280/22110 (PCIe 3.0 x2). Опционально может быть добавлен модуль TPM 2.0 для обеспечения безопасности.

На лицевую панель выведены по одному порту USB 3.0 Type-A и USB 2.0. Сзади находятся два разъёма USB 3.0 Type-A, коннектор D-Sub, последовательный порт (разъём RJ45), сетевой порт 1GbE RJ45 и выделенный сетевой порт управления. Установлены четыре блока питания мощностью 2700 Вт с резервированием и сертификатом 80 PLUS Titanium. Диапазон рабочих температур простирается от +10 до +35 °C.

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