MSI выпустила 1U-сервер CX171-S3066 на базе Intel Xeon 6 для сетевой виртуализации

Компания MSI расширила ассортимент серверов, анонсировав модель CX171-S3066 на аппаратной платформе Intel. Новинка предназначена для применения в таких областях, как облачные сервисы, CDN-платформы и виртуализация сетевых функций.

Устройство выполнено в форм-факторе 1U на модульной архитектуре DC-MHS, разработанной в рамках проекта OCP. Возможна установка одного процессора Intel Xeon 6700P/6500P (Granite Rapids) или 6700E (Sierra Forest) в исполнении LGA 4710 (Socket E2) с показателем TDP до 350 Вт. Поддерживается оперативная память DDR5 RDIMM-6400 и MRDIMM-8000 суммарным объёмом до 4 Тбайт (16 модулей на 256 Гбайт).

Во фронтальной части расположены 12 отсеков для SFF-накопителей U.2 с интерфейсом PCIe 5.0 x4 (NVMe); допускается горячая замена. Возможно формирование массивов RAID 0/1/5/10. Дополнительно могут быть установлены два SSD стандарта М.2 2280/22110 с интерфейсом PCIe 5.0 x2 (NVMe). Реализованы один слот PCIe 5.0 x16 для карт формата FHHL, два разъёма PCIe 5.0 x16 для карт HHHL и два слота PCIe 5.0 x16 OCP 3.0. Сервер несёт на борту контроллер ASPEED AST2600.

Во фронтальной части расположены порты USB 3.0 Type-A и USB 2.0 Type-A, в тыльной — USB 2.0 Type-A, Mini DisplayPort, последовательный порт (USB Type-A) и сетевой порт управления RJ45. Питание обеспечивают два блока мощностью 1500 Вт с резервированием и сертификатом 80 PLUS Titanium. Применено воздушное охлаждение; диапазон рабочих температур — от 0 до +35 °C. Габариты сервера составляют 438,5 × 43 × 770 мм. Опционально может быть добавлен модуль TPM 2.0 для обеспечения безопасности. Заявлена совместимость с Windows 2025, Ubuntu 24.04, Redhat 9.0, Rocky 8.10/9.7/10.1.

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