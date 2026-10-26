SpaceXAI грозит штраф $6,1 млн за строительство ЦОД в Миссисипи и новое судебное разбирательство из-за газовых турбин

Компании SpaceXAI (SpaceXSI) грозит штраф в размере $6,1 млн — компания начала строить свои ЦОД в штате Миссисипи без необходимых разрешений. Кроме того, ей предстоит новое судебное разбирательство из-за газовых турбин, сообщает Datacenter Dynamics.

SpaceXAI сообщила о получении уведомления от Департамента качества окружающей среды штата Миссисипи (Mississippi Department of Environmental Quality, MDEQ). Регулятор полагает, что работы, связанные с нарушением целостности почвы в ходе строительства, начались ещё до получения разрешения в рамках общей программы штата по контролю за ливневыми стоками на крупных строительных площадках (Large Construction Stormwater General Permit).

По имеющимся данным, регулятор требует взыскать с компании до $25 тыс. за каждый день нарушений, всего $6,1 млн за действия на трёх объектах. Уведомление об этом направлено дочерней структуре SpaceXAI — компании MZX Tech LLC.

Три площадки ЦОД, формирующие кластер, построенный SpaceX, входят в комплекс неподалёку от Мемфиса (Memphis, шт. Теннесси). При этом сами объекты расположены по другую сторону границы штата в Миссисипи. ЦОД Macrohard и Macroharder уже функционируют, а объект Minihard ещё не достроен. Четвёртый ЦОД расположен в самом Мемфисе.

Помимо штрафа, SpaceXAI грозит разбирательство из-за газовых турбин. С момента начала строительства в 2024 году объекты компании находились под пристальным вниманием активистов и общественности.

На днях судья отклонила попытку Министерства юстиции США заблокировать иск НКО National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), обвиняющей компанию в нарушении федерального законодательства и законов штата. Утверждается, что SpaceXAI построила и ввела в эксплуатацию газовую электростанцию в Саутхейвене (Southaven, штат Миссисипи) без получения обязательных разрешений.

Представители исполнительной власти пытались добиться прекращения дела, ссылаясь на то, что судебные санкции в отношении SpaceXAI могут угрожать национальной безопасности США. Суд постановил, что даже широкие полномочия федеральных властей, в частности в части контроля за соблюдением Закона о чистом воздухе (Clean Air Act), не дают права в одностороннем порядке добиваться прекращения разбирательства.

Как именно гражданско-правовые санкции и судебный запрет на работу турбин могут угрожать национальной безопасности и экономическим интересам США, точно не раскрывается.

Тем временем выручка «материнской» SpaceX растёт во многом благодаря успеху облачного ИИ-бизнеса. В III квартале она составила $14,58 млрд — на 151 % больше, чем годом ранее, и превысила ожидания экспертного сообщества. Из этой суммы $7,5 млрд пришлось на ИИ-проекты.

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