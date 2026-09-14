SpaceX/xAI заполучила загадочного заказчика, который будет приносить ей $13,3 млрд/год

В ходе мероприятия Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2026 финансовый директор компании Брет Джонсон (Bret Johnson) заявил, что совокупная ежегодная выручка от сдачи в аренду ИИ-мощностей достигла $41,1 млрд, сообщает Datacenter Dynamics. По данным Investing.com, это стало результатом подписания компанией дополнительного контракта на $1,11 млрд/мес. ($13,2 млрд/год).

Новый контракт начнёт непосредственно приносить деньги в декабре 2026 года, это уже четвёртый крупный договор SpaceX, заключённый в этом году. В компании говорят, что «хостинг» предоставят некоему ИИ-бизнесу, хотя какому именно — не разглашается. Ранее компания подписала похожие соглашения с Anthropic (до $1,25 млрд/мес.), с Google Cloud ($920 млн/мес. и Reflection AI ($150 млн/мес.).

В июле, по слухам, компания вела переговоры с Пентагоном относительно сделки о предоставлении вычислительных мощностей в интересах военного ведомства, которая может приносить миллиарды долларов. На 30 июня SpaceX имела в своём распоряжении 1,4 ГВт мощностей ЦОД, но к концу года мощности должны превысить 2 ГВт, а к концу 2027 — достичь около 10 ГВт. Сейчас у компании есть кампусы ЦОД Colossus 1 и Colossus 2, ведутся работы над третьим, расположенным в Саутхейвене (Southaven). Также компания строит ещё один, четвёртый ЦОД в окрестностях Мемфиса.

Влившаяся в состав SpaceX компания xAI изначально концентрировала усилия на разработке собственной ИИ-модели Grok и использовала вычислительные мощности кампуса ЦОД Colossus в Мемфисе (Теннесси). Похоже, ситуация изменилась, поскольку после сделки с Anthropic стоящий за управлением бизнесами SpaceX/xAI Илон Маск (Elon Musk) активно искал новых клиентов. SpaceX вышла на IPO в июне текущего года. После этого её стоимость значительно выросла и составила около $3 трлн, хотя с тех пор она несколько подешевела. На данный момент её рыночная капитализация составляет около $2 трлн.

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