Десятки тысяч ускорителей NVIDIA простаивают в суперкластере Meta✴, ожидая отказа рабочих чипов

Более 11 % ИИ-ускорителей в суперкластере Meta✴ Prometheus в Нью-Олбани (New Albany, штат Огайо), либо уже вышли из строя, либо простаивают. Последние ожидают, когда перестанет функционировать ещё один из уже активных чипов, сообщает The Register со ссылкой на информацию самой компании.

Такой резерв ускорителей — лишь одна из мер, принимаемых гиперскейлером для обеспечения бесперебойного обучения ИИ-моделей. Prometheus представляет собой один из крупнейших вычислительных проектов Meta✴, оснащённый стоечными системами Grace Blackwell и в будущем Vera Rubin. Meta✴ рассчитывает масштабировать комплекс до 1 ГВт с использованием порядка миллиона ускорителей.

При этом увеличение количества ускорителей обычно ведёт к росту числа проблем. В узле с восемью ускорителями вероятность отказа невелика, но в кластере из 100 тыс. ускорителей отказы неизбежны. Масштаб проекта Meta✴ значительно больше, причём распределённые вычисления осуществляются сразу в нескольких ЦОД. Поэтому поддержание бесперебойной работы инфраструктуры до следующей контрольной точки обучения — непростая задача.

В корпоративном блоге Meta✴ рассказала о мерах, принимаемых для защиты обучения моделей, таких как Muse Spark и последняя версия Muse Wonder, от аппаратных сбоев.

На первом этапе развёртывания Prometheus в Нью-Олбани происходило порядка 1 тыс. прерываний вычислений в сутки на каждые 8 тыс. ускорителей. Прерывания не обязательно означают отказ ускорителя. Речь идёт практически о любом сбое, в результате которого процесс приходится останавливать и «откатываться» к последней успешно сохранённой контрольной точке.

По данным Meta✴, за последовавший год компания сократила количество таких прерываний на 99 %, до порядка 11 на каждые 8 тыс. ускорителей. Один из способов — постоянно держать часть из них в резерве. Кластер работает на основе комбинации систем GB200 и GB300, каждая из которых включает 72 ускорителя в каждом домене NVLink, объединяющем ускорители высокоскоростными соединениями. В каждый отдельный момент работают только 64 из них, а оставшиеся восемь находятся в «горячем резерве».

Такую схему внедрили, поскольку даже отказ одного ускорителя мог прервать процесс обучения во всей стойке. Теперь в случае отказа сразу задействуется резервный экземпляр, что позволяет сэкономить время. Прерывание вычислений по-прежнему происходит, но затраты времени на восстановление значительно сокращаются.

Чтобы уменьшить последствия подобных сбоев, Meta✴ использует принцип параллелизма данных, при котором в одном кластере одновременно работают несколько копий модели. В случае сбоя неисправность локализуется в одной из копий, а остальные продолжают обучение, повторно выполняя соответствующий этап. В результате совокупная производительность лишь ненадолго снижается, а обучение не приходится начинать с нуля. Распределённая архитектура сохранения контрольных точек тем временем обеспечивает запись состояния модели в многоуровневую систему хранения.

По данным Meta✴, одной из сложнейших задач стало обеспечение с помощью NVLink работы 72 ускорителей как единого целого. В системах на NVIDIA H100 и H200 использовалось всего по восемь чипов на домен, поэтому соединения были значительно короче, а их количество — меньше. Для поколения Blackwell масштаб домена по числу ускорителей увеличился в девять раз. Как заявили в компании, при наличии более 600 тыс. соединений даже небольшое падение качества сигнала приводит к частым циклам восстановления соединений NVLink.

Для решения проблемы пришлось внедрить систему непрерывного телеметрического мониторинга, а также проводить стресс-тесты уровня L11, позволяющие выявлять ненадёжные соединения до начала эксплуатации систем.

Ещё одна проблема связана с обеспечением электропитания. Одновременное включение и выключение десятков тысяч ускорителей при запуске и завершении задач может вызывать скачки энергопотребления, перегружающие оборудование, отвечающее за электропитание.

По данным Meta✴, меры по повышению стабильности и надёжности кластера позволили добиться доли полезной вычислительной работы (так называемого goodput) на уровне более 85 % при предварительном обучении и более 90 % при обучении с подкреплением последней модели Muse Wonder.

На этом амбиции Meta✴ не заканчиваются: компания по-прежнему стремится создать инфраструктуру на миллион ускорителей. Частоту прерываний предполагается снизить до двух в сутки на каждые 8 тыс. ускорителей. Также компания рассчитывает обеспечить среднее время между прерываниями на уровне 100 тыс. GPU-часов.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Было интересно? Скажите об этом Google , чтобы чаще получать ссылки на наши новости и обзоры

Источник: