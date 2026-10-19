Восемь на одного: Meta✴ представила сетевую архитектуру Flattened Planar Fabric для ИИ-инфраструктуры

Meta✴ представила ИИ-архитектуру Flattened Planar Fabric (FPF), созданную для масштабирования обширной ИИ-инфраструктуры и поддержки вычислительных нагрузок нового поколения. В архитектуре FPF каждый GPU подключается посредством восьми независимых каналов по 100 Гбит/с к восьми разным коммутаторам.

Такой подход приходит на смену традиционной архитектуре единичных восходящих каналов (uplink), обеспечивая четыре ключевых преимущества:

Возможность создания более крупных неблокируемых кластеров GPU.

Упрощённая топология: переход от трёхуровневой архитектуры Clos (использовавшейся в сети NSF) к двухуровневой. Исключение одного уровня коммутаторов позволяет сократить количество сетевых переходов (hops), уменьшить задержки и снизить затраты на инфраструктуру.

Аппаратная балансировка нагрузки на уровне сетевого адаптера (NIC), который распределяет трафик по восьми каналам, а не коммутатора.

Единый контроль для обеспечения отказоустойчивости, который охватывает как коммутаторы, так и хосты, что позволяет хосту перенаправлять трафик в обход неисправных маршрутов.

Оборудование включает коммутаторы IceCube с пропускной способностью 102,4 Тбит/с в стойке IcePack (ORv3-HPRv1) с жидкостным охлаждением. Внутри каждой стойки размещаются модули коммутации IceCube — устройства с пропускной способностью 102,4 Тбит/с, обеспечивающие неблокирующую коммутацию для 128 портов по 800 Гбит/с каждый. Модули IceCube представлены в двух вариантах: на базе специализированных интегральных схем (ASIC) Broadcom Tomahawk6C или NVIDIA Spectrum-6.

Оба решения работают под управлением открытой NOS FBOSS от Meta✴, которая использует интерфейс абстракции коммутаторов OCP SAI (Switch Abstraction Interface). Архитектура Open Switch Platform Architecture (OSPA) обращается к функциям управления, включая последовательность включения питания, обнаружение компонентов, терморегулирование, восстановление микропрограммного обеспечения и диагностика.

FPF переносит управление платформой преимущественно на сторону хоста, сохраняя при этом традиционный BMC для функций контроля и восстановления. FPGA-мосты I/O, подключённые через PCIe, объединяют периферийные интерфейсы, а модель учёта аппаратных средств, организованная в виде иерархической структуры, предоставляет ПО согласованный способ перечисления компонентов. Предложение также охватывает автономное управление питанием, обнаружение утечек и резервные образы прошивки. Следует отметить, что это проектные требования, находящиеся на стадии рассмотрения, а не доказательство функциональной совместимости между всеми решениями участвующих вендоров.

Также Meta✴ сообщила подробности о коммутаторе Tahan Ethernet Scale Up для MTIA 300, показала прототип стойки на 72 ускорителя и анонсировала открытую реализацию MetaRoCE. Эти элементы отражают разные стадии разработки: сейчас Tahan использует режим lossless RoCE, в будущих аппаратных решениях для вертикального масштабирования планируется переход на ESUN, а версия OSPA 1.0.0 пока остаётся на рассмотрении в OCP.

Tahan построен на базе ASIC Tomahawk 5 с пропускной способностью 51,2 Тбит/с (64 × 800G). Четыре коммутатора Tahan соединяют 16 ускорителей в неблокирующей топологии. Компания отметила, что Tahan использует тот же самый lossless RoCE (маршрутизируемый IPv6, PFC и QoS, настроенный для ИИ), объединяя scale-up и scale-out сети под управлением FBOSS. Параллельно компания работает над CXL-фабриками масштаба целого ЦОД.

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