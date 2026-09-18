Вглубь и вширь: Cornelis анонсировала архитектуру Active Compute Fabric

 
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Cornelis представила Active Compute Fabric — открытую архитектуру, охватывающую сетевые системы класса scale-up (вертикальное масштабирование) и scale-out (горизонтальное масштабирование) и включающую встроенные средства программируемых вычислений.

В настоящее время ИИ-кластеры выросли до многих тысяч GPU. Количество параметров в моделях увеличилось с миллиардов до триллионов. Однако фундаментальное поведение большинства сетей ЦОД не эволюционировало так быстро — они в основном перемещают данные из точки А в точку Б, обеспечивая максимально надёжную передачу.

Современные рабочие ИИ-нагрузки не всегда ведут себя как традиционные HPC и другие распределённые приложения. В них доминируют синхронизация, коллективные операции и зависимости, а также значительный трафик между серверами (east-west). Когда сеть не справляется с огромными требованиями к пропускной способности таких рабочих нагрузок, ускорители часто простаивают, иногда в течение длительного времени.

Проблему простоя поставщики пытаются решить преимущественно за счёт увеличения пропускной способности, а не изменения принципов работы самой сетевой инфраструктуры. «ИИ-инфраструктура достигла того этапа, когда одного лишь повышения быстродействия конечных узлов уже недостаточно. Сетевая фабрика должна стать активным компонентом вычислительной системы», — заявила Лиза Спелман (Lisa Spelman), генеральный директор Cornelis.

Источник изображений: Cornelis Networks

Источник изображений: Cornelis Networks

Архитектура Active Compute Fabric переносит программируемые вычислительные функции непосредственно на уровень сети. Сетевая фабрика может производить манипуляции над данными прямо во время передачи: собирать данные KV-кеша для дезагрегированного инференса, координировать распределение экспертов для моделей MoE, ускорять коллективные операции, такие как AllReduce, и сжимать градиенты при передаче, разгружая вычислительные узлы, уменьшая накладные расходы на синхронизацию и отвечая за целостность передачи данных. При этом она может брать на себя новые функции по мере развития алгоритмов ИИ и ПО. Нечто похожее, например, NVIDIA начала предлагать в InfiniBand несколько поколений назад (SHARP), но, по слухам, данная функциональность особой популярностью не пользуется.

Cornelis опирается на открытые Ethernet-стандарты UALink для вертикального масштабирования и Ultra Ethernet — для горизонтального, что даёт поддержку широкого спектра ускорителей. Это важный фактор, поскольку компании всё больше диверсифицируют оборудование и технологии, используемые в своих ЦОД. Клиенты, использующие решения для ИИ, всё чаще обращаются к решениям стоечного масштаба, сталкиваясь при этом с проблемой привязки к конкретному поставщику, а Cornelis позиционирует себя как нейтральная, открытая альтернатива. Это явный кивок в сторону NVIDIA, хотя тот же UALink пока трудно назвать действительно зрелой технологией.

Видение Cornelis по поводу открытых и эффективных сетей, масштабируемых по принципу «масштабирование и расширение», разделяет Qualcomm, которая присоединилась к Cornelis на конференции AI Infra Summit. Cornelis отметила, что обе компании разделяют общее видение проблем, стоящих перед ИИ-инфраструктурой: использование пассивных сетевых архитектур, обеспечивающих лишь передачу данных, приводит к недогрузке вычислительных ускорителей, что напрямую сказывается на экономической эффективности процессов инференса. По мере перехода к созданию ИИ-систем стоечного масштаба, обе компании рассматривают сеть как ключевой элемент проектирования, а не как второстепенный компонент.

Лиза Спелман отдельно отметила в интервью CRN схожесть подходов с Qualcomm: «Мы видим много общего в отношении проблем инфраструктуры ИИ, проблем, с которыми сталкиваются клиенты, и множество возможностей и потенциала для объединения наших технологий и решения этих проблем для клиентов <…> Мы считаем, что сейчас идеальное время для выхода на этот рынок. Ещё многое предстоит решить», — сказала Спелман.

Как отметил CRN, проблема для Cornelis заключается в том, что NVIDIA более года продвигает свою собственную технологию интерконнекта NVLink Fusion как де-факто интерконнект для вертикального масштабирования. К альянсу уже присоединились Qualcomm, Arm, Marvell, Amazon, Fujitsu, Ayar, SiFive, Intel, d-Matrix и MediaTek. Это позволяет NVIDIA оставаться важнейшим поставщиком для рынка ИИ-инфраструктуры и открывает новый источник дохода.

Cornelis также объявила о привлечении финансирования в размере $205 млн. Средства будут направлены на масштабирование производства, укрепление партнёрских отношений с клиентами и ускорение реализации планов по выводу продукции на рынок. Ресурс Forbes считает, что для компании в сегменте HPC-сетей такой уровень инвестиций значителен и свидетельствует о том, что рынок считает проблему узкого места в сетевых технологиях реальной, и что Cornelis продемонстрировала достаточный прогресс благодаря текущим внедрениям в ЦОД для ИИ и HPC, чтобы оправдать дальнейшее расширение.

«Потенциал рынка сетевых решений на базе открытых стандартов для масштабирования ИИ (как вертикального, так и горизонтального) к 2030 году превысит $55 млрд. Мы убеждены, что именно сетевая инфраструктура будет определять, какая часть инвестиций в развёртывание систем ИИ принесёт реальную отдачу», — заявили в IAG Capital Partners.

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