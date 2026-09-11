d-Matrix присоединилась к альянсу NVLink Fusion, чтобы интегрировать свои ИИ-ускорители в экосистему NVIDIA

Разработчик ИИ-ускорителей d-Matrix пополнил растущий список производителей чипов, лицензировавших технологию NVLink Fusion и эталонные стоечные решения компании NVIDIA. Стартап объявил, что новое соглашение о сотрудничестве позволит интегрировать его XPU в широко распространённую экосистему NVIDIA AI Factory. Финансовые условия сделки не раскрываются. В числе тех, кто также полагается на NVLink, уже есть Qualcomm, Arm, Marvell, Amazon, Fujitsu, Ayar, SiFive, Intel и MediaTek.

В качестве партнёра по программе NVLink Fusion компания d-Matrix будет сотрудничать с NVIDIA для интеграции своих XPU нового поколения для задач инференса (начиная с Raptor) непосредственно в новейшую эталонную стоечную архитектуру NVIDIA, которая включает CPU Vera, коммутаторы NVLink, адаптеры ConnectX-9 SuperNIC/DPU BlueField-4 и решения Spectrum-X Ethernet.

d-Matrix также сотрудничает с компанией Astera Labs — специализирующейся в области решений для межкомпонентных соединений в экосистеме NVIDIA NVLink Fusion, — для создания специализированных решений, обеспечивающих высокую пропускную способность и бесперебойную передачу данных. Стоечные решения d-Matrix на базе платформы MGX будут оснащены модульными бескабельными узлами, разработанными с использованием экосистемы и цепочки поставок NVIDIA, что обеспечит их быстрое беспроблемное развёртывание.

Как отметила d-Matrix, развёртывание автономных ИИ-агентов вызвало резкий рост спроса на инференс, и провайдеры ИИ-сервисов всё чаще выбирают системы со смешанной архитектурой, способные обеспечить экономическую эффективность, необходимую их клиентам. Система d-Matrix MGX разработана для ИИ-приложений, чувствительных к задержке: ИИ-помощников для написания кода, чат-ботов реального времени и голосовых агентов, для которых имеют большое значение интерактивность и высокая скорость работы. Система, созданная на базе NVIDIA MGX, расширяет возможности унифицированной архитектуры стоек, позволяя ИИ-фабрикам гибко подбирать вычислительные ресурсы под конкретную задачу.

Используя принцип гетерогенной дезагрегации, операторы могут распределять нагрузку между XPU d-Matrix Raptor и CPU NVIDIA Vera Rubin, оптимизируя каждый этап инференса. Например, при генерации кода с помощью ИИ — GPU могут брать на себя ресурсоёмкий этап предварительного заполнения, тогда как XPU d-Matrix ускоряют критически важный для задержки этап декодирования (decode). Ожидается, что первые образцы XPU d-Matrix Raptor в составае MGX-стоек станут доступны в IV квартале 2027 года, а разработка самих Raptor должна завершиться к концу текущего года.

Новые системы будут объединять до 144 XPU Raptor в единую сеть NVLink с топологией «каждый с каждым» (All-to-All). Как сообщает The Register, на конференции Hot Chips в прошлом месяце компания сообщила, что каждая карта Raptor будет оснащена 32 Гбайт сверхбыстрой памяти DRAM с 3D-компоновкой (3D-stacked), обеспечивающей пропускную способность 100 Тбайт/с — это примерно в 4,5 раза больше, чем у ускорителя NVIDIA Rubin.

Также есть возможность использовать стойку Raptor в качестве дополнения к стойкам NVIDIA Vera Rubin. «Прелесть этого решения в том, что мы берем узлы Raptor, подключаем их к той же архитектуре стойки NVL144 MGX, которая широко используется во многих ЦОД, и получаем мгновенный доступ к этим площадкам», — отметил Сид Шет (Sid Sheth), генеральный директор и соучредитель d-Matrix, о чём сообщил ресурс The Next Platform. Строго говоря, гибридные системы инференса на базе ASIC d-Matrix и традиционных GPU уже анонсировали Parasail и Gimlet Labs.

The Register сообщил, что XPU для d-Matrix NVL144 будут примерно вдвое меньше обычных карт Raptor, показанных на Hot Chips. Они получат 16 Гбайт памяти 3D-DRAM и с пропускной способностью около 50 Тбайт/с. При размещении 144 таких чипов в одной стойке общий объём памяти составит около 2,3 Тбайт, чего достаточно для моделей с более 4 трлн параметров при 4-бит точности, а пиковая агрегированная пропускная способность памяти (ПСП) достигнет примерно 7,2 Пбайт/с.

ПСП является главным «узким местом» при выполнении инференса. Архитектура чипа Groq LPU, ориентированная на интенсивное использование SRAM, позволяет достичь скорости передачи данных 150 Тбайт/с на один чип, однако обратной стороной медали является низкая плотность размещения SRAM: на одном кристалле удаётся разместить лишь порядка 500 Мбайт памяти. Raptor обеспечивает схожий уровень ПСП при несоизмеримо большем объёме RAM. Это позволит использовать гораздо меньше чипов для работы одной модели. Если для модели с 1 трлн параметров при 8-бит точности может потребоваться более 2 тыс. Groq LPU, то системе d-Matrix будет достаточно всего 64 Raptor (или 32 при 4-бит точности).

Как и LPU от Groq, чипы d-Matrix могут использоваться как автономно, так и в составе гетерогенных вычислительных систем. Чипы d-Matrix могут стать более доступным вариантом выхода на рынок для корпоративных клиентов, заинтересованных в сверхнизкой задержке при инференсе, поскольку для работы системы требуется меньшее количество вычислительных модулей (XPU). Как отметил The Register, NVIDIA настолько стремится привлечь клиентов в свою закрытую экосистему, что тратит для этого миллиарды долларов. MediaTek она заплатила $3,5 млрд, а привлечение Marvell обошлось ей в $2 млрд.

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