Ayar Labs присоединилась к экосистеме NVIDIA NVLink Fusion с собственной CPO-технологией

Ayar Labs анонсировала присоединение к экосистеме NVIDIA NVLink Fusion. Технология Co-Packaged Optics (CPO), предлагаемая компанией, позиционируется как решение для подключения будущих стоечных ИИ-систем на основе масштабируемой гетерогенной вычислительной архитектуры NVIDIA, сообщает Converge Digest.

Новый шаг объединяет технологию оптических интерконнектов Ayar Labs с оптическими и SerDes-технологиями (Serializer/Deserializer) NVIDIA. Это позволит крупным компаниям и разработчикам ИИ-систем интегрировать оптические соединения в ИИ-инфраструктуру на базе NVLink Fusion.

ИИ-кластерам нового поколения необходимо обеспечить эффективную передачу огромных объёмов информации по мере увеличения гетерогенности систем и количества используемых ускорителей.

Обычные интерконнекты практически достигли предела в контексте плотности пропускной способности, дальности действия, задержек и энергопотребления. Ayar Labs пытается преодолеть эти ограничения, интегрируя оптические модули с вычислительными. Это позволит нарастить как пропускную способность, так и дальность действия, одновременно снизив потребление электроэнергии.

В рамках партнёрства с NVIDIA компания Ayar Labs намерена сотрудничать с клиентами и партнёрами по экосистеме, чтобы поддержать развёртывание своих CPO-решений в архитектурах на основе NVLink Fusion. Такая платформа позволяет интегрировать специализированные процессоры и ИИ-ускорители в стоечные системы NVIDIA, сохраняя совместимость с более широкой экосистемой NVLink. Благодаря оптической связи архитекторы систем получат ещё один вариант для проектирования крупных ИИ-фабрик.

Объявление последовало за раундом финансирования серии E, в котором Ayar Labs, с 2015 года занимающаяся оптическими технологиями ввода-вывода для ИИ и HPC, привлекла $500 млн. В раунде приняла участие и компания NVIDIA.

По словам экспертов Converge!, речь идёт о новой вехе для рынка CPO-технологий, поскольку этот шаг Ayar Labs приближает массовое внедрение таких решений в ИИ-инфраструктуру.

Технология CPO годами рассматривалась как преемник подключаемых оптических модулей с высоким энергопотреблением и медных интерконнектов, и именно сегодня кластеры ИИ-ускорителей достигли такой производительности, что CPO становится всё более привлекательным вариантом для ИИ-систем.

Решение NVIDIA включить Ayar Labs в экосистему NVLink Fusion свидетельствует о признании в отрасли ИИ того факта, что будущие системы могут потребовать использования оптики не только между стойками, но и внутри них.

NVIDIA NVLink Fusion позволяет создавать кастомные ИИ-платформы со сторонними чипами и другими компонентами. Так, Arm добавила поддержку технологии в платформу Neoverse. В декабре 2025 года появилась информация, что поддерживать её будут Arm-процессоры AWS Graviton5 и ускорители Tranium4, а в январе 2026 года сообщалось о скорой поддержке технологии процессорами SiFive. Наконец, в марте NVIDIA инвестировала $2 млрд в Marvell, с интеграцией решений последней в экосистему техногиганта.

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