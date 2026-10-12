Arista представила интерконнект Etherlink SU-144 для кластеров ИИ и НРС

Компания Arista Networks анонсировала сетевую архитектуру Etherlink SU-144, призванную перенести стандарт Ethernet в ту область, в которой ранее превалировали такие технологии, как NVIDIA NVLink и InfiniBand. Новое решение ориентировано на масштабные кластеры ИИ и НРС.

Arista отмечает, что рынок ИИ стремительно расширяется. По мере усложнения больших языковых моделей (LLM) и появления нагрузок, которым необходима тесная синхронизация данных между огромными пулами ускорителей, возможностей интерфейсов PCIe, CXL и проприетарных интерконнектов становится недостаточно для эффективного масштабирования ресурсов. Такие технология хорошо работают внутри серверов, но создают определённые трудности на уровне кластеров из-за применения ускорителей разных поколений и конструктивных особенностей систем, объединяющих сотни и тысячи XPU.

В такой ситуации сеть больше не является просто связующим звеном между серверами — она становится частью самой вычислительной системы. Архитектура Etherlink SU-144, как ожидается, поможет в удовлетворении растущих потребностей в высокоскоростном обмене данными.

Новая технология разработана в рамках инициативы Ethernet for Scale-Up Networks (ESUN). В проекте также принимают участие AMD, Arm, Broadcom, d-Matrix, Meta✴, Microsoft и Qualcomm. Благодаря Etherlink SU-144 в пределах одной стойки могут быть объединены до 144 ускорителей, а в массиве из нескольких стоек — до 1024. Расчётная мощность при этом может варьироваться от 100 до 400 кВт на стойку, что требует применения исключительно жидкостного охлаждения.

Для Etherlink SU-144 предусмотрены три физических форм-фактора под разные сценарии. Это, в частности, ортогональное шасси, когда серверы располагаются спереди, а коммутационные карты — сзади. Такое исполнение обеспечивает максимальную плотность компоновки и высокую пропускную способность при интенсивных нагрузках обучения и инференса ИИ-моделей. Ещё один вариант — шасси с бэкплейном: решение обеспечивает оптимальное сочетание производительности, операционной эффективности и долгосрочной масштабируемости. Наконец, третий подход предполагает формирование межстоечной связи — для максимальной гибкости и будущих развёртываний.

Для архитектуры Etherlink SU-144 заявлена поддержка динамической балансировки нагрузки, а также оптических технологий XPO и CPO/NPO с перспективой повышения пропускной способности до 6,5 Пбит/с на стойку.

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