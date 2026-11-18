Arista расширила линейку Etherlink новыми сетевыми платформаи семейства R4 и оборудованием для оптических линий связи. Новинки предназначены в том числе для соединения географически распределённой инфраструктуры ИИ-инференса. Серия включает компактные маршрутизаторы 7020R4, термостойкие 7020HR4, а также модель 7282R4, оснащённую двумя независимыми модулями управления для повышения отказоустойчивости.

Серия Arista 7020R4 включает компактные модели для высокопроизводительных периферийных систем, ЦОД и инфраструктуры операторов связи. В зависимости от модели они оснащаются 48 оптическими портами 1/10/25GbE либо 48 медными RJ45 1/10GbE. Для подключения к магистральной сети предусматриваются от четырёх до восьми 100GbE-портов QSFP28. Пропускная способность составляет до 2 Тбит/с, производительность — до 1 млрд пакетов в секунду.

Поддерживаются протоколы MPLS, Segment Routing и EVPN-VXLAN, а также синхронизация времени IEEE 1588 и Synchronous Ethernet. В наличии средства наблюдения за сетевым трафиком, выявления кратковременных перегрузок и автоматизации работы сети. Некоторые модификации поддерживают аппаратное шифрование MACsec, IPsec и VXLANsec. Промышленный вариант 7020HR4 рассчитан на эксплуатацию при температурах от −40 °C до +65 °C.

Серия Arista 7280R4 предназначена для сетей ЦОД, магистральной инфраструктуры операторов связи, а также соединения ЦОД. Маршрутизаторы могут оснащаться 32 портами 800GbE или же сочетать 10 портов 800GbE и 64 порта 100GbE. Пропускная способность составляет до 25,6 Тбит/с, производительность — 9,6 млрд пакетов в секунду, объём буферной памяти — 32 Гбайт.

Поддерживаются 400G/800G-модули, в том числе ZR/ZR+ для передачи данных на большие расстояния. Фирменная оптическая система позволяет объединить до восьми 800G-модулей и передавать до 6,4 Тбит/с по одной паре волокон. В наличии средства точной синхронизации времени, мониторинга трафика и шифрования. Имеются модификации R4K с поддержкой больших таблиц маршрутизации и расширенными функциями защиты данных.

Оптическое оборудование включает усилитель для всего C-диапазона, обеспечивающий суммарную пропускную способность до 25,6 Тбит/с, (де)-мультиплексоры, а также съёмный рефлектометр для проверки состояния оптоволоконных линий без прекращения их работы. Все представленные решения уже доступны, за исключением 7020HR4, поставки которого ожидаются в начале 2027 года.

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