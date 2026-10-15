МВФ: ИИ-пузырь может лопнуть, попутно нанеся огромный ущерб всей мировой экономике

Международный валютный фонд (IMF) предупредил о рисках, связанных с возможным схлопыванием ИИ-пузыря, вызванного огромными финансовыми вливаниями. Последствия, как ожидается, могут распространиться далеко за пределы технологического сектора, сообщает The Register.

В новейшем докладе Global Financial Stability Report, опубликованном на днях, МВФ предупредил, что финансовые рынки всё более уязвимы к возможной коррекции, драйвером которой выступает развитие ИИ. Особенно это вероятно, если колоссальные инвестиции в отрасль не принесут ожидаемой инвесторами финансовой отдачи.

Инвестиции в ИИ обеспечивают экономический рост и активность на финансовых рынках, но МВФ опасается, что вместо бума рынки ожидает спад, если обещанная прибыль не появится. Техногиганты привлекают взаймы миллиарды долларов, а инвесторы вливают деньги в очень небольшую группу компаний. Если случится массовая распродажа акций, последствия ощутят далеко за пределами довольно узкой рыночной ниши.

Также МВФ обеспокоен схемой кругового финансирования, в которой ИИ-компании выступают инвесторами, кредиторами и клиентами друг друга. Хотя это стимулирует развитие рынка, в случае финансовых проблем одного из игроков пострадать могут многочисленные компании. В Jeffries тоже предупредили, что масштабные траты на ИИ в США могут вызвать «масштабное уничтожение капитала» (massive capital destruction), а дополнительную угрозу представляют китайские игроки, предлагающие дешёвые модели с открытым исходным кодом.

Похожие прогнозы давал и Банк международных расчётов (BIS), который предупредил в июне, что ИИ-бум похож на финансовые пузыри прошлого. Значительная часть инвестиций приходится на небольшое число технологических компаний, и если доверие инвесторов к отрасли будет утеряно, это может вызвать потрясения на мировых финансовых рынках. Финансовой стабильности, по прогнозам МВФ, угрожает не только риск обвала рынков, но и рост доходности государственных облигаций (это увеличивает стоимость заимствований) и кибератаки, способные парализовать работу финансовых сервисов.

При этом банки всё сильнее зависят от группы облачных провайдеров и поставщиков ПО, поэтому сбой даже одной компании может сказаться сразу на нескольких финансовых структурах. Готовиться к новым угрозам следует и поставщикам ПО. По статистике МВФ, более 70 % уязвимостей, отслеженных в 2026 году и уже использованных злоумышленниками, эксплуатировались либо в день обнародования, либо ещё раньше, поэтому у специалистов по информационной безопасности всё меньше времени для реагирования на угрозы. ИИ может усугубить проблему, поскольку всё более совершенные ИИ-модели дают киберпреступникам всё более мощные инструменты, потенциально упрощая поиск уязвимостей и их использование для атак.

Впрочем, МВФ не предрекает скорого финансового коллапса, утверждая, что глобальные финансовые рынки остаются устойчивыми, а стресс-тесты демонстрируют готовность банковской системы выдержать даже серьёзный экономический спад — хотя слабые финансовые структуры могут пострадать больше других. Тем не менее, организация призывает регуляторов более внимательно контролировать избыточные займы, концентрацию инвестиций и следить за устойчивостью к кибератакам во избежание масштабного кризиса.

Не так давно Bain & Company также опубликовала доклад, согласно которому ИИ-индустрии необходимо $6 трлн ежегодной выручки к 2031 году, чтобы обеспечить финансирование ИИ-инфраструктуры для удовлетворения ожидаемого спроса. Если отрасль не представит новые продукты и сценарии использования ИИ, ожидается дефицит выручки.

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